La despedida de Dennis en el retorno a sus raíces (+Galerías)

Santa Isabel de las Lajas fue testigo de un suceso singular, motivado por el retiro del deporte activo de uno de sus hijos. Pero Dennis Suárez de La Rosa no quiso decir adiós de manera pasiva, y decidió hacerlo de la mejor manera posible.

Por eso, ahora con 50 años, protagonizó un biatlón que ya había realizado dos décadas atrás, en el que conjugó la carrera con un difícil tramo de natación en las aguas de la presa El Salto.

Dennis comenzó desde niño su carrera deportiva en el atletismo, disciplina que lo llevó a integrar el Alto Rendimiento en nuestra provincia. Luego se inclinó por la apnea, donde llegó a mostrar récords nacionales.

Residente en España desde hace varios años, nunca abandonó el deporte, y mantuvo sus vínculos con el atletismo, la natación y hasta el ciclismo, en este último deporte creando lazos afectivos con verdaderos monstruos de la especialidad, como Alberto Contador y Miguel Induráin. Paralelamente, Dennis ha probado suerte en realitys show como El Conquistador del Caribe y Got Talent España, donde llegó a las semifinales de la séptima edición, con sus habilidades para la apnea.

Despedirse en su terruño natal era un sueño, el cual pudo hacer realidad el sábado 14 de enero.

“Aquí comenzó todo y aquí tenía que terminar -comenta. Jamás he perdido el vínculo con esta tierra que me vio nacer. Aquí está la familia, los amigos de siempre, y se lo debía a Santa Isabel de las Lajas”.

Aunque en las últimas semanas llevó a cabo una intensa preparación, para nada el reto fue coser y cantar. Las condiciones del tiempo hicieron de las suyas, y el tramo de natación resultó una verdadera prueba de fuego, al punto que estuvo a instantes de abandonar, pero sacó el extra y llegó a la ansiada meta, donde ya no pudo aguantar las lágrimas contenidas desde kilómetros atrás, cuando los constantes calambres le castigaban sobremanera. A la postre, Dennis corrió cinco kilómetros hasta el embalse, luego nadó otros cinco que nos parecieron eternos, y al final recorrió otros diez de atletismo hasta el punto que marcaba el final.

“Todo marchaba bien, incluso durante la natación. Me había propuesto un tiempo para la travesía y se iba cumpliendo. Pero como viste, porque estabas allí, el tiempo cambió mucho de repente. Me vino el aire de frente, las olas, y además la temperatura del agua era bastante fría. Tuve que esforzarme mucho y ahí llegaron los calambres. A pocos metros del final el equipo de apoyo tuvo que entrar para darme masajes. Gracias a ustedes también por su apoyo, por sus frases de aliento. Creo que sin eso no hubiera podido cumplir el sueño. Luego me sobrepuse a los dolores musculares para el tramo final de carrera, y al fin lo conseguí.

“Las lágrimas llegaron porque me vinieron a la mente familiares que perdí el año pasado por la Covid, incluido mi padre. Él fue quien me llevó por primera vez a esa presa, quien me enseñó a pescar y nadar en ella. Por él quise realizar y completar esta travesía. Tengo que agradecer el apoyo del Gobierno, el Partido y el Inder del municipio, así como a todos los que hicieron posible esto”.

Al finalizar el recorrido, Dennis realizó donaciones monetarias al Hogar de Ancianos y la Asociación de Ciegos del municipio, así como vestuario e implementos deportivos para el atletismo, la natación y el boxeo.

“No es la primera vez que hace donativos al territorio, nos cuenta Wilber Matos Sosa, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Durante la difícil situación que atravesamos por la Covid 19, sus modestos aportes a la Salud fueron muy importantes para nosotros. Siempre ha estado al tanto de todo lo que ocurre aquí y mantiene un contacto constante con su tierra natal. Por eso desde que nos planteó su idea decidimos apoyarlo en cuanto hiciera falta. Los lajeros le agradecen su sentido de pertenencia, así como él mismo reconoce no olvidar nunca sus raíces”.

Glorias deportivas de Lajas y Cienfuegos se dieron cita en la jornada, para acompañar a Dennis en el noble intento. Entre ellas, destacaban los boxeadores Lorenzo Aragón y Rogelio Marcelo, el primero precisamente oriundo de la tierra de Benny Moré. También presente estuvo la lajera Laura Beatriz Llanes, parabadmintonista seleccionada entre los mejores atletas del país en 2022.

“Nos conocemos desde niños y jugamos y corrimos por estas calles. Siempre ha sido una persona muy decidida, aventurera, emprendedora. Lo que ha hecho hoy aquí es increíble, sobre todo por los obstáculos que se presentaron. Creo que es un ejemplo a seguir. Mis respetos para él y siempre estaré dispuesto a apoyarlo en todo”, sentencia Aragón.

Al dirigirse a los presentes en el Parque de la cabecera, Dennis reiteró su agradecimiento y resaltó los valores de ese lugar.

“Siempre llevo a Santa Isabel de las Lajas en el corazón. En Europa hablo mucho de mi tierra, y promuevo el excelente movimiento deportivo que existe acá. Pueden estar seguros de que seguiré muy cerca de todos ustedes, y contarán siempre con mi apoyo incondicional”.

El hoy socorrista en el Club de Natación de Pamplona, nos adelantó que apadrinará a los muchachos del atletismo local, y piensa desarrollar proyectos para que en Lajas se efectúen eventos de triatlón, incluso con participación foránea.