Felipón, la constante Pi y una vida para el magisterio

Una bella ancianidad es, ordinariamente,

la recompensa de una bella vida,

Pitágoras

Los dos primeros años de la Escuela Normal para Maestros habían transcurrido con los ruidos de la Revolución que se gestaba; era 1958 y Camagüey, la ciudad donde vivía este muchacho trinitario, quien soñó siempre con ser maestro. Y no resultó fácil, tenía dos cosas en contra: ser pobre y negro. Para el segundo curso la escuela estaba cerrada y el triunfo rebelde a las puertas.

“En 1960 llegué a la Sierra Maestra, a la Escuela Vocacional de maestros de San Lorenzo. Estando en las montañas me sorprendió la Campaña de Alfabetización, a la que me incorporé de inmediato como asesor. Yo era entonces un chiquillo, pero con mis conocimientos ayudaría en una de las etapas más lindas de aquellos años, que a la altura del tiempo amo más, por todo lo que nos permitió experimentar y sentir, al punto de querer al magisterio como profesión”, cuenta Felipe Bécquer Ortega, toda una vida dedicada al sacerdocio de enseñar.

Era La Habana del 22 de diciembre de 1961, y una plaza repleta de muchachos con cartillas, manuales, faroles, y una bandera roja de franja blanca y letras azules que proclamaba el cumplimiento de un sueño y la esperanza de un futuro mejor para Cuba: Libre de analfabetismo, quienes con el libro en alto cumplían la meta más hermosa que se escribiría.

A Felipe le brillan los ojos al recordar aquellos años intensos y me muestra fotos y recuerdos, recortes de periódicos, cartas de su madre, porque ella fue su mayor inspiradora, quien más orgullo sintió de tener a un hijo maestro, nacido y criado en Trinidad y viviendo en un barrio de clase media, donde eran los mulatos más anacrónicos en unas cuadras a la redonda.

“Más adelante, en la capital, resulté escogido para impartir clases a los muchachos conocidos como el Plan Cinco Picos, jóvenes que recibirían una esmerada instrucción y que venían de los más disímiles oficios, desde limpiabotas hasta carboneros. Y ya no paré en mi formación como pedagogo, marché a Topes de Collantes, para completar la preparación. Impartía Química e Historia, una asignatura que me fascina. Los primeros tiempos trabajé en Matanzas”.

Para 1976, ya formado como profesor de Matemáticas, el amor por una maestra lo atrajo a este territorio, y ya nunca más se alejó de Cienfuegos. Hasta inicio de los años 90 se mantuvo como asesor y metodólogo de Matemáticas, hasta que en el Período Especial, y por un llamado, nuevamente, fue al ámbito rural, a impartir clases en secundarias y preuniversitarios en el campo.

“De vuelta al aula, acudí a un llamado de Educación, a sembrar escuelas; y fue como si el día antes hubiese compartido con los muchachos. Allá a la zona limítrofe con la Ciénaga de Zapata marché con mi mochila y el cartabón a enseñar Matemáticas por dos años; posteriormente trabajé en la Prisión de Ariza, donde impartí clases a los reclusos, y luego vino la jubilación, a la que nunca ni me acostumbré ni me acostumbraré”, dice, y abre bien los ojos en señal de imperativo.

Después de jubilado lo llamaron de la Secundaria José Mateo Fonseca, en el reparto de Pastorita, en Cienfuegos, y hasta allá se fue Felipón, como le conocen cariñosamente en el barrio, nuevamente con su cartabón, un vaso a modo de rombo y una cinta, las herramientas básicas para enseñar las Matemáticas básicas, esas que son el abecé de lo cotidiano, aunque muchos se empeñen en afirmar que no las necesitan.

“Después me fui al politécnico 5 de Septiembre y ahora imparto clases en el ‘José Gregorio Martínez’, porque me queda más cerca para trasladarme —el tiempo no pasa en vano, afirma. Ya transcurrieron casi 20 años desde aquella primera jubilación a la que nunca me acostumbré, qué va…

“¿Qué hago con la tecnología dices? Aprovecharla. Nada de quitarles los teléfonos ni ningún aparatico a los muchachos, por el contrario, los incorporamos a la clase y le sacamos mucho provecho, ellos y yo. A veces me pongo a competir, ellos buscan y yo les digo las constantes, por ejemplo. Se quedan atónitos, pero te aseguro, que si las buscaron en Internet o en una enciclopedia, esos valores nunca los van a olvidar, es un ejercicio infalible, y nace de los viejos métodos y la tecnología de los tiempos nuevos, tal como la constante Pi evoluciona en su uso”.

Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Cienfuegos.