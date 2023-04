La Colmenita de Cuba recibe a famosa actriz Ana de Armas (+Fotos)

La famosa actriz cubana radicada en Estados Unidos Ana de Armas, y su novio, el empresario Paul Boukadakis, fueron recibidos hoy por niños y niñas en la sede capitalina del grupo de teatro infantil La Colmenita.

Los anfitriones y su líder, el director Carlos Alberto “Tin” Cremata, mostraron a los visitantes las instalaciones donde se prepara cada espectáculo de la agrupación con 33 años de fundada y le explicaron sobre su historia formando a generaciones de niños cubanos y de otros países.

De Armas y Boukadakis manifestaron su admiración por el trabajo de La Colmenita y su alegría por poder compartir con los pequeños y adolescentes, quienes demostraron sus habilidades escénicas y musicales durante un ensayo en el que los visitantes terminaron bailando con ellos al ritmo de la música cubana.

La actriz dijo a los presentes que hubiera querido ser una niña de La Colmenita, pero no pudo porque no vivía en La Habana. “Sin embargo desde los 14 me siento parte de ella porque mi mejor amiga (Claudia Alvariño, subdirectora del grupo) desde niña era una de sus miembros y desde entonces se siente como una más», expresó.

Por esta casona de calle 13, esquina Avenida de los Presidentes, en El Vedado, han desfilado otras figuras como Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, el llamado «médico de la risa» Patch Adams, los cantantes Harry Belafonte, Katy Perry y Beyoncé, los actores Sean Penn y Danny Glover, también de ese país, y el astro del fútbol español Sergio Ramos, entre otras personalidades, quienes disfrutaron el encuentro.

La víspera, la pareja recorrió diferentes lugares emblemáticos de la Habana Vieja, entre ellos el Capitolio Nacional, joya de la arquitectura nacional y sede del Parlamento cubano.

También pasearon por las calles empedradas de la plaza San Francisco Asís, degustaron la coctelería del bar-restaurante El Floridita, mundialmente famoso por las acostumbradas visitas del escritor Ernest Hemingway, y almorzaron en el restaurante San Cristóbal, también en el centro histórico capitalino.

La protagonista de Blonde, su gran éxito como actriz en el cine estadounidense, llegó a La Habana el pasado miércoles y cumplirá 35 años el próximo domingo, festejo que podría ser el motivo de su viaje a esta capital, donde estuvo por última vez hace poco más de dos años.

Su filmografía incluye papeles en cerca de 30 películas, entre ellas Cuchillos por la espalda, con la que fue nominada a un Globo de Oro en mejor actuación femenina de reparto; además de las taquilleras Blade Runner 2049, Sin tiempo para morir y The Gray Man, entre otras.

Recientemente fue estrenada Ghosted, una película producida por Apple TV+ donde la estrella del cine nacida en la isla caribeña, junto al popular actor Chris Evans, protagonizan un romance de alto voltaje aderezado con intensas escenas de acción y espionaje internacional.

En los primeros meses de 2023, De Armas filmó Ballerina, dirigida por Len Wiseman, un “spin-off” de la saga John Wick en la que se reencuentra en un duelo a muerte con su amigo Keanu Reeves, para el que sus admiradores ya se frotan las manos a la espera de su estreno.