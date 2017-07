La ciudad y los perros

Cuenta la leyenda que un día el suelo de la Tierra tuvo hendiduras, cada cual debía elegir donde quedarse y el perro dio un salto arriesgado hacia la islilla del hombre. Desde entonces una concordancia especial unió a los humanos con tal especie, la más antigua de las mascotas.

La domesticación ha avanzado hasta el punto que algunos opinan que la cultura de las naciones se manifiesta en el estado de sus perros. Los países desarrollados tienen acceso a sofisticados alimentos y medicinas, pero en las naciones en vía de desarrollo queda mucho por hacer en la conciencia social para convivir con ellos.

‚ÄúTengo una meta de captura de 501 perros al mes en el municipio de Cienfuegos, pero no lo logramos. Ese n√ļmero es sobre la base de la poblaci√≥n canina estimada, aunque no contamos con un censo real (…) Mensualmente como promedio recogemos unos 120 perros, muy por debajo, porque tenemos un solo carro para toda la provincia. Luego de la captura esperamos 72 horas o una semana antes de sacrificarlo (‚Ķ) Al animal se le aplica una inyecci√≥n letal y despu√©s se entierra en el vertedero municipal‚ÄĚ, esclareci√≥ en un primer acercamiento al tema Dr. David Vera Carball√©s, quien atiende el programa de Zoonosis en el municipio cabecera.

Una misiva del m√©dico veterinario Andr√©s Torres Mart√≠nez llama a la reflexi√≥n sobre tales procedimientos: ‚Äúvarias personas comentan y hasta muestran im√°genes sobre la forma inadecuada de recogida de perros. Esta masa canina en ocasiones es considerable y su estado f√≠sico es deplorable. Adem√°s alteran el ornato p√ļblico y da√Īan el ecosistema, como es el caso del parque Mart√≠, donde los perros que all√≠ viven o deambulan no permiten una correcta alimentaci√≥n de las palomas del entorno (‚Ķ) En el saneamiento canino est√°n centradas las quejas en la forma violenta giratoria mediante la que son capturados para introducirlos en el carro‚ąíjaula‚ÄĚ.

Antiguamente los métodos eran otros y también existían en Cienfuegos espacios estatales para el tratamiento de estos mamíferos, además de un kiosko donde expendían medicamentos. Antes de llegar al punto de la factibilidad o no de la recogida, vale adentrarse en los factores que determinan hoy la decisión de abandonar al mejor amigo del hombre.

CARENCIAS VS AMOR

A pesar de los niveles culturales que alcanzó Cuba después de 1959 por las reformas educacionales, existe indolencia hacia los animales, ello respaldado por la no concreción de una ley que los proteja. Tal situación se agrava con la depresión de los servicios veterinarios estatales para las mascotas en el país.

No solo es llevarlo a casa, darle comida, sino atender sus necesidades de higiene y salubridad. ‚ÄúTengo una perrita salchicha de cinco meses, la atiendo aqu√≠ en Buena Vista en dependencia de lo que haya, porque aqu√≠ no hay nada, solamente la puedo traer a cortarle las u√Īas. Sin embargo, para vacunarla debo llevarla al particular y cuesta caro; eso no lo entiendo‚ÄĚ, afirma Ana Mar√≠a Su√°rez, cliente de la exigua cl√≠nica de Veterinaria, como se le conoce en la provincia, y donde las prestaciones hoy son m√≠nimas.

‚ÄúAqu√≠ no hay cl√≠nicas, aqu√≠ lo que hay son consultorios dando los servicios m√≠nimos, ni los particulares tienen buenas condiciones (‚Ķ) Nosotros no estamos autorizados a hacer recetas, en estos momentos no hay lugar donde vendan medicamentos de animales, lo que est√° previsto es que Labiofam crear√° un establecimiento en la farmacia de Prado y Santa Elena donde los vender√°n; ya preparamos a los m√©dicos para que hagan las recetas y nada‚ÄĚ, asegur√≥ Msc. Dr. Carlos Caballero.

Una consulta puede variar entre los 10 y 20 pesos en moneda nacional seg√ļn el personal que atienda, eso no significa garant√≠as en los diagn√≥sticos ni eficacia en el tratamiento, pues no siempre hay √©tica, existen elementos inescrupulosos que se nutren del desespero de los due√Īos.

Un suero para hidratar a un perro con parvovirus puede llegar a superar los 100 pesos, mientras que la vacuna qu√≠ntuple sale sobre los 14 pesos convertibles. No menos delgada est√° la cuenta de las cirug√≠as: menores entre 60 y 120 pesos, mayores entre 150 y 450 pesos; de estas, las traumatolog√≠as son las m√°s caras. La mayor√≠a de los insumos y f√°rmacos para tales procederes provienen del sistema de Salud cubano (o sea lo que est√° destinado para los humanos) y de importaciones particulares. ‚ÄúMi perro necesitaba ranitidina y el propio veterinario me dijo que solo estaba a nivel de policl√≠nico o de hospital. Y all√° fui‚Ķ‚ÄĚ, sentenci√≥ un entrevistado

El momento de la reproducción de las mascotas es quizás el punto de inflexión en la relación animal-hombre, a veces se quiere un perro, no dos ni seis. En la actualidad la carencia de anestesia determina la regularidad del servicio de ligadura en Buenavista, mientras que los particulares cobran hasta 80 pesos por ello.

‚ÄúEs m√°s un problema de conciencia, no es darle un poco de comida y para la calle, no se dan cuenta que est√°n con un ser vivo que deben cuidarlo, darle cari√Īo; no es solo alimentarlo‚ÄĚ, agreg√≥ el Dr. Caballero.

EN LA CALLE Y SIN RECURSOS

No pocas veces vemos c√≥mo turistas y cubanos se agachan para brindarles a los perros de la calle un poco de agua o alimento. Est√°n en cualquier lugar de la ciudad, sin el cari√Īo de un hogar, a pesar de ser animales afectivos y fieles.

‚ÄúHay una hiperpoblaci√≥n canina en el municipio, y si adem√°s tenemos problemas para el saneamiento sistem√°tico, ello da una infestaci√≥n muy alta (‚Ķ) Ojal√° crearan refugios para estos animales, con alimentaci√≥n y cuidado veterinario, donde las personas puedan ir a adoptarlos‚ÄĚ, dijo Vera Carball√©s.

El Centro Provincial de Higiene, Epidemiolog√≠a y Microbiolog√≠a (CEPHEM) es quien posee la camioneta para la captura. ‚ÄúLo llevamos a un centro de observaci√≥n canina (‚Ķ) en espera de alg√ļn due√Īo, si no aparecen, sacrificamos al animal (‚Ķ) En las ciudades hay millones de perros, por eso existe el saneamiento canino, no es para hacerlos sufrir‚ÄĚ, argument√≥ la doctora Vivian Hern√°ndez Monz√≥n, vicedirectora del CPHEM. ¬ŅY c√≥mo no hacerlos sufrir sin el amparo de un hogar, sin la posibilidad de ser rescatado de la muerte?

Una trilogía asoma como sentencia: no hay logística, no hay cultura, no hay  ley. Nada es tan blanco y negro, pero lo cierto es que la ciudad y los perros son un drama, símbolos de contrariedades de una urbe que presume prestancia en el tiempo.