Aunque fue iniciadora del “parte del tiempo” en televisi√≥n, junto al experimentado MSc. Gonzalo Alfonso Calzadilla, a Sina√≠ Barcia Sardi√Īas puede parecerle fr√≠volo que le llamen como a las presentadoras de la meteorolog√≠a en canales de todo el mundo, “la chica del clima”. Pero serlo era su signo.

Para cuando se inici√≥ en estas lides, hace ya 16 a√Īos, Sina√≠ era pupila del Departamento de Pron√≥sticos del Centro Meteorol√≥gico Provincial de Cienfuegos. Hab√≠a estudiado geograf√≠a pura, y nunca imagin√≥ trabajar en predicciones. Lleg√≥ all√≠ por esas eventualidades del servicio social, pero hoy tiene la certeza de que no por casualidad le toc√≥ el lugar exacto.

Hizo su entrada por todo lo alto. “Se dice que nadie es un pronosticador consumado hasta que no pasa por un ciclón. A mí me tocó recién graduada. Empecé a trabajar en septiembre de 2001 y en noviembre llegaba el huracán Michelle; pasaría por el territorio, justo la noche en que por la rotación me tocaba hacer la guardia.

‚ÄúFue una jornada interminable desde las 7 pm cuando el poderoso organismo toc√≥ tierra en Aguada de Pasajeros. Estaba asustada, pero no sola. Como en situaciones de esta naturaleza los consagrados no se mueven del centro. Estaba atrapada en la oficina, en medio del temor al viento, las lluvias, un verdadero torbellino… En el que iban y ven√≠an, analizaban datos, trayectorias, llamadas al radar, an√°lisis. Yo inexperta, no sab√≠a qu√© hacer. Atend√≠a a todo, aprend√≠a.

“La mayor angustia era no poder saber nada de mi casa que tenía el techo de tejas y mis padres, como habían desconectado el teléfono tuve que esperar a que pasara el ojo, para darles una vuelta y regresar, aprovechando esa calma momentánea.

‚ÄúEste fue mi estreno, bien intenso. Una gran experiencia visto desde la distancia, el acierto de mis colegas sobre el rumbo, el haber evitado la p√©rdida de vidas con ese seguimiento minuto a minuto, las alertas constantes por la radio, a la defensa Civil… Entonces comprend√≠ el m√©rito de ser pronosticador‚ÄĚ.

Aquella noche la joven madur√≥ aceleradamente como profesional. No hab√≠an pasado nueve meses y ya integraba el Grupo Cient√≠fico a cargo del prestigioso Dr. Antonio de Jes√ļs Fern√°ndez Garc√≠a.

“Me hice cercana a Tony porque conocía el sistema de información geográfica, tenía habilidades para la confección de mapas y él me tomó para sus proyectos nacionales e internacionales de estudios sinópticos, en los que sentó pautas en el país.

‚ÄúBajo su tutor√≠a, como tantos otros colegas, me hice M√°ster en Ciencias Meteorol√≥gicas, y cuando √©l nos falt√≥, me encargaron asumiera su lugar al mando del grupo, s√≥lo su puesto, porque creo que como cient√≠fico Tony era insustituible. √Čl estableci√≥ patrones para interpretar y mejorar el acierto de los pron√≥sticos, y esa es una cota muy alta que nos leg√≥‚ÄĚ.

Pero otra vez el destino pondr√≠a a la muchacha frente a los dilemas del clima: organizar las actividades de climatolog√≠a y agrometeorolog√≠a, crear un grupo de servicios mediante la emisi√≥n de boletines √ļtiles para empresas y entidades de ciencia, fue su encomienda.

En paralelo, diversificaría las líneas de análisis del comportamiento histórico de fenómenos meteorológicos extremos como la sequía, las tormentas locales severas, los ciclones.

‚ÄúEmpec√© a generar resultados: actualic√© las gu√≠as clim√°ticas hechas por el profesor en 1993, luego me empe√Ī√© en confeccionar el atlas clim√°tico de la provincia‚ÄĚ.

En 2015 se inserta en un proyecto de monitoreo de la contaminación atmosférica, actualizando la relación de fuentes contaminantes que databa de 1996, luego las caracteriza.

‚ÄúLos c√°lculos de los vol√ļmenes de esas emisiones fue un trabajo que conclu√≠ el a√Īo pasado, cuando esas fuentes integraron el inventario nacional. La investigaci√≥n mereci√≥ Premio Relevante por el Instituto de Meteorolog√≠a (INSMET) en 2016″.

Con proyectos del prestigioso Centro de Estudios Ambientales (CEAC) ha colaborado con sus valiosísimas estadísticas del comportamiento de variables como la temperatura y las precipitaciones en un periodo determinado.

Ha integrado equipos multidisciplinarios para evaluar la Climatología sinóptica de los macroprocesos de la circulación atmosférica en el entorno de Cuba, y su aplicación en los pronósticos de precipitación y temperatura a diferentes plazos; también en el estudio Sistema físico estadístico para el desarrollo pronósticos de variables meteorológicas y de servicios climáticos a la agricultura.

‚ÄúEntre las oportunidades que m√°s valoro est√° la participaci√≥n en 2012 de un proyecto internacional sobre clima, en colaboraci√≥n con la Academia Nacional de Investigaci√≥n de Cuernavaca, Morelos, M√©xico. Tambi√©n haber sido durante tres a√Īos miembro del Consejo Cient√≠fico del Instituto de Meteorolog√≠a.

‚ÄúDurante 2015- 2016 hicimos un estudio sin precedentes para la provincia. La influencia del evento ENOS, El ni√Īo, Oscilaci√≥n del Sur, en uno de sus tres per√≠odos m√°s intensos-, y que tuvo gran impacto en el comportamiento del clima en Cienfuegos, con anomal√≠as de consideraci√≥n, por ejemplo en la temperatura. El 2015 fue el per√≠odo m√°s c√°lido en la historia de la provincia y se rompieron cinco r√©cords de m√°ximas, recuerda. Fue Premio Relevante en el F√≥rum de la delegaci√≥n provincial del CITMA.

‚ÄúLa idea es que esos resultados nos ayuden a pronosticar, cuando el ENOS influya nuevamente sobre el territorio”.

El estudio del clima urbano, una indagación que lleva de conjunto con el Centro Meteorológico de Villa Clara, cuenta entre los aportes recientes de esta investigadora agregada.

‚ÄúParticip√© adem√°s en otro resultado relevante del INSMET, el estudio de la variabilidad y tendencias del clima en Cuba, (otra vez el clima,- r√≠e-), caso de estudio La Isla de la Juventud, un proyecto nacional que lidera el Centro Nacional del Clima”.

Indago en su currículo, en 2015 fue elegida junto a otra especialista cubana para integrar un grupo internacional de expertos que examina las variaciones y tendencias del clima en el área de Centroamérica y del Caribe, proyecto del Comité regional de Recursos Hidráulicos que radica en Costa Rica. Durante un taller regional en Guatemala y en varios escenarios, también se ha elogiado el rigor de sus resultados.

Asesora a estudiantes, da clases a maestrantes, tutorea tesis de pre y post grado; cuenta con m√°s de una veintena de publicaciones especializadas, y ha participado en al menos dos decenas de congresos y convenciones. Todo en 16 a√Īos.

Conocimientos sobre meteorología tropical, meteorología por satélite, métodos estadísticos de la climatología, figuran entre las materias de sus postergados; sorprende su dominico de varios idiomas, francés, inglés, portugués, y hacen dudar a más de uno sobre si existe otra dimensión del tiempo para ella.

Hay m√°s. Su equipo, ahora llamado Grupo de Meteorolog√≠a Aplicada, transfiere a colegas de todo el pa√≠s herramientas inform√°ticas, soporte para sus an√°lisis: ‚ÄúSucede que no siempre he tenido todos los investigadores que necesito-, fluct√ļa mucho la fuerza de trabajo-, y me he visto precisada a crear instrumentos que me hagan c√≥mputos y an√°lisis m√°s √°giles‚ÄĚ.

Ocupan un lugar preferencial en sus aspiraciones como científica: “conducir un proyecto nacional sobre la percepción de sensaciones térmicas, una línea muy actual a propósito de los efectos del cambio climático mundial, pues aspiro a tener equipamiento para medir efectivamente las emisiones al ambiente y convertir eso en un servicio estatal.

‚ÄúSolo quisiera m√°s tiempo para investigar, porque a veces me ocupa mucho mis funciones al frente del grupo; y dedicarme por entero a la climatolog√≠a‚Ķ ¬Ņqu√© por qu√© me fascina?, porque tiene mucha relaci√≥n con la estad√≠stica y la matem√°tica‚ÄĚ, -nada extra√Īo si se conoce que es hija de renombrados profesores de esa ciencia- ah y “porque es la materia m√°s af√≠n con lo que estudi√©‚ÄĚ.

Todo eso lo descubri√≥ en el Centro Provincial Meteorol√≥gico a donde no lleg√≥ por trivial obra de la casualidad; lo aprendi√≥ en aquellas horas infaustas de huracanes y desvelados pron√≥sticos, con los retos de su eminente tutor que le ret√≥ a inventarse otra dimensi√≥n del tiempo solo para investigar. Nada f√ļtil para la comunidad cient√≠fica, que reunida a prop√≥sito de celebrar su d√≠a, ovacionaron entre los m√°s consagrados del a√Īo -y lejos de toda frivolidad-, a Sina√≠, la “chica del clima” en Cienfuegos.