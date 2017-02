La Buena pipa no es un cuento

Como un respiro bohemio amanece ‘La Buena Pipa’. El local ubicado en el coraz√≥n de Cienfuegos abruma por su olor a caf√©, tabaco, madera y cuadernos de p√°ginas amarillas colg√°ndoles del techo.

El joven de blanco y negro saluda, toma el pedido y vuelve al rato con un par de ‚Äúmulatos‚ÄĚ deliciosos. Sin sospechar de nuestras intenciones period√≠sticas se acerca Rosel√≠n, la due√Īa, y pregunta si deseamos algo m√°s. Ahora, las interrogantes eran nuestras.

¬ŅC√≥mo nace el proyecto?

‚ÄúYo era dependiente en un negocio por cuenta propia y poco a poco se me fue ‘metiendo el bichito’ de poner un negocio propio. Empec√© a comentarlo con amigos y alguien me habl√≥ de lo genial que ser√≠a abrir una cafeter√≠a con libros. Lo pens√© mucho y me apropi√© de la idea. No sab√≠a c√≥mo empezar. Mi mam√° me prest√≥ el dinero para la inversi√≥n inicial mientras yo reun√≠a el m√≠o para comprar tazas como una loca.

‚ÄúOtros amigos y hasta familiares se re√≠an cuando les hablaba del proyecto. Disponer del capital para abrir un Caf√© no resulta f√°cil, adem√°s del miedo a que funcione o no. Nosotros pintamos, pusimos los libros, lo decoramos. Fue bonito el proceso, hecho con mucha voluntad‚ÄĚ.

¬ŅPor qu√© La Buena Pipa?

‚ÄúPensamos primero en la canci√≥n de William Vivanco, Gente arrabalera, pero me parec√≠a poco comercial, adem√°s, era un tema con derechos de autor. Una amiga me propuso el nombre de ‘La Buena Pipa’ por lo del cuento de nunca acabar y me encant√≥, pues se adecuaba a lo que persegu√≠amos. La intenci√≥n era crear un sitio natural, donde uno se sintiera como en casa‚ÄĚ.

El sitio parece de ayer, o de otro siglo. Encierra esa magia de lo a√Īejo. Con sus libros, su tocadiscos, sus m√°quinas de escribir…, ‘La Buena Pipa’ nos recuerda el ambiente que describe el Gabo sobre los caf√©s de poetas de Bogot√°, a los que era asiduo el Nobel. Rosel√≠n prosigue cont√°ndonos:

‚ÄúEl dise√Īo fue un collage de ideas. Alguien me dio una disertaci√≥n sobre los colores y jugu√© con esa parte de la psicolog√≠a; el rojo llama mucho la atenci√≥n; el blanco para relajar y refrescar. Quer√≠a que algo volara en el techo, por eso surgi√≥ la imagen de los libros. Las hojas de tabaco las colocamos por lo afrodisiaco de su olor y el hecho de que aqu√≠ se fuma‚ÄĚ.

¬ŅFavorable la aceptaci√≥n?

‚ÄúAbrimos un 6 de septiembre sin ninguna promoci√≥n. Luego de cinco meses ya pasamos los 5 mil clientes. Al n√ļmero 100 le hicimos un regalo y as√≠ lo hemos mantenido, digamos con el 500, el 1000‚Ķ‚ÄĚ.

¬ŅY la competencia?

(Sonríe mientras piensa una respuesta acertada)

‚ÄúLa competencia sana es bienvenida. Uno siempre busca la manera de mejorar la calidad y las ofertas para atraer al cliente. Debes preguntarte ¬Ņqu√© m√°s hacer para que se queden?‚ÄĚ.

Abastecimiento sin mercado mayorista, ¬Ņc√≥mo lo logran?

‚ÄúEs dif√≠cil. El negocio vive del diario. Nos cuesta conseguir algunos productos. En ocasiones la cerveza se pierde, o la leche, siempre falta algo‚ÄĚ.

Ambiciones.

‚ÄúQuisiera ampliar ‘La Buena Pipa’. Ser√≠a lo ideal. Colocar tambi√©n un peque√Īo escenario e invitar a artistas, m√ļsicos. Anhelo hacer un proyecto conjunto con la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z para estas cosas‚ÄĚ.

Roselín todavía luce incrédula ante sus éxitos pero la alegría en su rostro es evidente.

¬ŅSatisfecha?

‚ÄúSiento much√≠sima satisfacci√≥n. Esper√°bamos menos. Fue muy r√°pido y abrupto. ‘La Buena Pipa’ ha ido creciendo para la mejora de todos. Ser√° nuestro trabajo mantenerlo‚ÄĚ.

Y ojal√° que no se vuelva un cuento.