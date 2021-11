Kast y Boric disputarán balotaje presidencial en Chile

José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, y Gabriel Boric, de la alianza de Izquierda Apruebo Dignidad, pasarán a la ronda definitiva de los comicios presidenciales en Chile, de acuerdo con los resultados obtenidos este domingo.

Con el escrutinio del 97,52 por ciento de las mesas electorales (45 mil 726 de un total de 46 mil 887), el ultraderechista José Antonio Kast lidera la primera vuelta con un millón 908 mil 199 votos, mientras el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, va segundo con un millón 759 mil 665 sufragios.

Esto significa que el próximo 19 de diciembre se enfrentarán dos tendencias contrapuestas sobre el futuro de Chile, una que promueve el neoliberalismo a ultranza y la otra enfocada en un desarrollo con justicia social.

De acuerdo con los datos del Servicio Electoral (Servel) de Chile, muy lejos de Kast y Boric, marcha en tercer lugar Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 13,60 por ciento, lo cual constituye una sorpresa si se toma en cuenta que su campaña la realizó totalmente en Estados Unidos.

Relegada a la cuarta posición se encuentra la abanderada de la coalición Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y en quinto puesto va el candidato de la alianza oficialista Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Al final del listado aparecen Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista, y Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, con 7.57 y 1.42, respectivamente.

Felicitación de Piñera

Al término de los comicios, el mandatario Sebastián Piñera felicitó al ultraderechista José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric por «haber triunfado en esta primera vuelta».

«Quiero pedirles sentidamente, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia; los caminos de la unidad y no de la división; los caminos del diálogo y no la descalificación», afirmó Piñera en una alocución nacional.

Resultados confirman vaticinios

Cuando ya las tendencias parecen irreversibles, se confirman las proyecciones de las encuestas que, a diferencia de ocasiones anteriores, acertaron en sus datos.

Falta por conocer todavía la composición de la Cámara de Diputados, cuya renovación completa estuvo en disputa este domingo, y del Senado, que puso en juego 27 de sus 50 escaños.