Kárate de Cienfuegos: Insatisfechos, y en busca de nuevos sueños

El kárate, como de costumbre, aportó al medallero de Cienfuegos en los Juegos Escolares y Juveniles, aunque de manera integral retrocedió posiciones en ambas categorías.

Los escolares, que no contaron con representación femenina, participaron con seis atletas. Destaque para César Rey Angulo, medallista de plata en los 63 kilogramos del kumite, y en especial para el pequeño Kevin Pérez León, que sumó los títulos en kata individual y por equipos. A la postre, los cienfuegueros concluyeron en el segundo lugar entre los varones, y Kevin mereció la distinción de Atleta Más Técnico del evento.

Yadira Rodríguez Ramos y Raudel Águila González, entrenadores de la categoría, reconocen estar contentos, pero no satisfechos.

«Luego de todos los contratiempos que hemos enfrentado en los años recientes, creo que fue una buena actuación, aunque claro que pudo ser mejor», dice Yadira.

«Se nos cayeron algunas divisiones, opina Raudel. Sabes que en los deportes de combate los resultados son impredecibles, aunque existan favoritos. Varios muchachos quedaron por debajo de nuestras expectativas, y nos queda el sinsabor de la ausencia femenina, algo en lo que ya estamos trabajando».

«Estoy muy feliz con el resultado. Era mi primera competencia a ese nivel y de verdad no lo esperaba», confiesa Kevin.

Sus compañeros del trío campeón nacional coinciden. «La competencia de fuerte pero nuestra kata salió espectacular. Cuando ganamos aquello fue una explosión de alegría», cuenta Freddy Ares Moreno. «Nos preparamos bien, y aunque resultó difícil, cumplimos el sueño de ser campeones», dice César Dans Molina.

La medalla de plata de César Rey le sabe a oro. «Estoy muy contento con esa presea, porque estuve mucho tiempo alejado de los entrenamientos debido a una lesión, y fue corto el período de preparación. Agradezco la confianza y el apoyo de los entrenadores y mi familia, que sin dudas influyó en que saliera el resultado. Ahora paso a la categoría juvenil y tengo que esforzarme el doble para cumplir mi meta de llegar al equipo nacional».

Entre los juveniles también fue la kata el plato fuerte, con el título de Jennifer Torres Crespo y los bronces del trío femenino y de Víctor Sánchez Fundora. La cosecha se completó con otras dos preseas bronceadas en el kumite, por intermedio de Abdiel Luis León Quintana y Amanda Bouza Ferrer.

«No estamos satisfechos, de verdad. Sabemos que podíamos salir mucho mejor», explica Levis Pérez Cárdenas, entrenador. Su hijo, Levis Pérez Ramírez, también técnico, agrega que «el nivel fue alto, pero confiábamos en que los nuestros avanzaran más en algunos casos. No obstante, se entregaron, y eso vale mucho».

Jennifer siente regocijo por haber retenido su corona en la kata individual. «Llevábamos mucho tiempo preparándonos, incluso en casa durante la pandemia, y ahí está el resultado».

Víctor, por su parte, reconoce que «quisiera haber llegado a la final, pero no pudo ser. Me queda la satisfacción de que me esforcé y puse todo de mí en pos de ese resultado».

Yamiley León, entrenadora que constituye hoy bujía indiscutible del kárate cienfueguero, resume que «en sentido general no logramos los objetivos propuestos. Varias medallas se nos escaparon prácticamente de las manos. Pero todo esto nos sirve de experiencia para los compromisos futuros».

En familia

En este grupo se vive una situación peculiar, pues pocas veces un talentoso atleta tiene la oportunidad de ser entrenado por varios miembros de su familia.

«Para mí es un orgullo contar aquí con mi mamá, mi papá y mi hermano», dice Kevin.

Al respecto, Levis padre hace una confesión. «Voy a serte sincero. No me siento entrenador de Kevin, porque tenemos encontronazos debido a las diferencias de carácter. Prefiero dejárselo a la madre y el hermano, aunque hago mis sugerencias y recomendaciones».

El hermano, entre risas, admite que «no encuentro palabras para definir lo que se siente. Creo que es un caso no habitual, y sobre todo si luego el pequeño es reconocido como el mejor del país».

«Es la segunda ocasión que me ocurre -dice el papá. Mi hijo mayor también resultó el atleta más destacado en su primer evento nacional. Estoy muy orgulloso».

Para Yamiley la experiencia ha sido única. «Es difícil, complejo y bonito a la vez. Es algo nuevo en mi carrera, que me ha obligado a superarme y ser hasta más exigente. No todo ha sido color de rosa, porque incluso ha habido personas que han cuestionado esa relación, por lo que a los momentos de inmensa alegría también se han sumado otros de grandes tensiones. No obstante, agradezco a todos los que han apoyado la carrera de Kevin, y también a los que no. Todo nos convirtió en una familia más fuerte».

Retos

Insatisfechos con la actuación del presente período, los karatecas cienfuegueros ya se preparan con el objetivo de recuperar posiciones.

«Estamos trabajando con un equipo femenino totalmente nuevo, que será complementado por la fuerza

de los varones», comenta Yadira.

«Nos va a costar trabajo, pero volveremos a la élite», expresa Levis padre.

«En mi caso, ahora voy por tres de oro», dice Kevin.

«Mi aspiración es ser campeona individual en la kata», reconoce Amanda.

«Somos una provincia pequeña y con pocos practicantes, pero seguiremos enfrascados en formar buenos karatecas», declara Yamiley.

Pero la mejor definición nos llega en las palabras de César Rey. «Tenemos las condiciones y los deseos de triunfar. Los entrenadores no nos dan respiro y ya han implementado nuevas estrategias de preparación. Si nos lo proponemos, llegarán resultados superiores».