Julio pasa a los anales como el mes más caluroso de la historia

El pasado julio fue el mes más caluroso de la historia en la mayor parte del planeta, según un informe publicado hoy por el Programa Copérnico sobre Cambio Climático de la Unión Europea.

Según los datos de esa entidad, julio pasado fue un 0,56 ºC más cálido que el promedio mundial registrado entre el 1981 y 2010. Asimismo, fue un 0,04 ºC más caluroso que julio de 2016, año del récord precedente.

