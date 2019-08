Judoca cubano Magdiel Estrada levanta vuelo hacia Tokio 2020

Sería un eufemismo decir que el cubano Magdiel Estrada apenas sudó el judogi para revalidar la corona panamericana en los 73 kilos en judo.

Tampoco quedó tan lejos, al barrer por ippon a sus tres contrincantes. Primero al colombiano Leider Navarro, luego al venezolano Sergio Mattey y en la final al inspirado peruano Alonso Wong.

“Los árbitros en ocasiones deciden cosas que lo desestabilizan a uno. Pero ya tengo experiencia y me concentro en cada combate para que no me afecte”, declaró Magdiel a los medios. Un poco más prolongado el suspenso, el cubano necesitó de 14 segundos en regla de oro (tiempo extra) para batir asimismo por proyección al local Wong. No importó el estruendo del público en el Polideportivo 1 del complejo de la Videna.

“Estuve muy enfocado en la competencia, frente al venezolano lo sorprendí con una técnica de hombro, mientras con el peruano sabía que iba a ser un contendiente muy fuerte por estar en su territorio. Sin embargo, pude sobreponerme y ganar la medalla de oro”, expresó.

A una pregunta acerca de su futuro y los Juegos Olímpicos de Tokio, el judoca nacido hace 24 años en la occidental ciudad de Matanzas destacó que se trata de su meta más relevante hacia 2020.

“Es una Olimpiada, así que lo importante ahora es adelantar la clasificación y en estos momentos estoy en el lugar 19 (en el ranking mundial). Un sueño por cumplir”, acotó el antes campeón panamericano de Toronto 2015.

Cuba puede aumentar mañana su cosecha en el deporte inventado por Jigoro Kano en el siglo XIX, después de acumular una de oro, una de plata (Vanesa Godínes) y dos de bronce (Nahomys Acosta y Osiel Solís).

Para hacerlo contará este sábado con Maylin del Toro, Onix Cortés, Jorge Martínez e Iván Silva.

“Tengo mucha confianza en el equipo y pienso que seguiremos consolidándonos entre la primeras potencias de América”, afirmó Magdiel.

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto ‘Che’ Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.