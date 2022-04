Josefina Vidal: Política migratoria de EEUU hacia Cuba es incoherente y diferenciada (+ Video)

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, exhortó a Estados Unidos a cumplir los acuerdos migratorios bilaterales, reseñan hoy medios de prensa.

La vicecanciller subrayó la importancia de estos acuerdos, suscritos en la década de 1990, toda vez que cuando se incumplen se generan picos migratorios acrecentados por el recrudecimiento de medidas coercitivas y trabas a servicios consulares.

Vidal dijo a la prensa extranjera que para enfrentar esta situación Estados Unidos apoya las economías y sistemas sociales de la región, pero en el caso cubano impone máxima presión en el orden económico.

Se trata de una política incoherente y diferenciada hacia la Isla, dijo la funcionaria.

Al referirse a las trabas para el visado de quienes desean viajar a Estados Unidos, la diplomática señaló que su país no ve ningún tipo de justificación para que todas las visas a emigrantes cubanos no se den en La Habana y se obligue a la mayoría de los cubanos a desplazarse con los costos que eso implica.

La vicecanciller reiteró que junto a la paralización consular, Estados Unidos incumple desde hace cinco años el acuerdo de los años 90 por el que se obliga a otorgar al menos 20 000 visas anuales.

Interview with AP correspondent in Havana @ARodriguezAP:

«US migration policy towards #Cuba🇨🇺 is incoherent and differenciated». https://t.co/pVIEr3xrtn

— Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) April 20, 2022