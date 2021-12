José María Vitier, Premio Nacional de Música 2021

Una llamada de Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), desde la institución que dirige, esta mañana del jueves 30 de diciembre, a José María Vitier García-Marruz, comunicándole que un jurado presidido por la maestra y Premio Nacional de Música, Digna Guerra, e integrado además por los también premios nacionales Joaquín Betancourt, Guido López- Gavilán y Edesio Alejando, y la musicóloga Laura Vilar, directora del Cidmuc (Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana) le otorgó el Premio Nacional de Música 2021, hizo que el destacado músico, compositor y director, detuviera inmediatamente su automóvil.

El premio me deja muy agradecido, es algo que me conmueve y que me compromete cada vez más con la música de mi país», indicó Vitier, una vez repuesto del impacto de la noticia.