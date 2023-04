Jordi Leal y la redención de la guayabera

La próxima inauguración en La Habana de la Casa Museo de la Guayabera sumió a Jordi Leal, gestor de este sueño, en una travesía por Cuba que recién lo trajo a Cienfuegos en busca de alianzas. El afamado diseñador de moda, cuyas prendas han lucido grandes personalidades del país, persigue el objetivo de devolverle a la guayabera el lugar que merece dentro del entramado sociocultural de la nación y que nunca debió perder.

Tras diez años de iniciar su proyecto de modelaje JLeal ―con sede en el Centro Recreativo El Castillito, sito en el Vedado capitalino― “ya muchos esperan por la apertura de la Casa Museo, donde se exhibirán las piezas que he hecho para figuras de renombre como Omara Portuondo, Javier Sotomayor y José Rubiera; algunas, incluso, elogiadas por diseñadores de la alta costura en Estados Unidos”, afirmó.

Ilustradas por artistas de la plástica cubana, las guayaberas de Jordi Leal resultan de nuevo tipo y alcanzan un valor simbólico ajeno a cualquier otra pieza de vestir. Sobre el mismo tejido, creadores de la talla de Flora Fong, Nelson Domínguez, Ever Fonseca y Zaida del Río pintan motivos de su obra, los cuales son luego capturados por el lente de maestros de la fotografía como Roberto Chile, Julio A. Larramendi y Raúl Cañibano.

“Por eso ―sostuvo JLeal―, el propósito de la institución cultural no es solo para que las personas conozcan y aprecien la prenda, sino la confluencia en ella de otras manifestaciones artísticas y de sus mejores exponentes. Sería un espacio con todo incluido, donde, además de disfrutar de las muestras, se podrán encargar guayaberas según el gusto de los clientes”.

Jordi Leal visitó la Perla del Sur como parte de un recorrido que realiza por todo el país, de cara a la inauguración en La Habana de la Casa Museo de la Guayabera. / Foto: Juan Carlos Dorado

Durante su estancia en la Perla del Sur, el artífice de la iniciativa organizó un desfile de moda en la tienda Arte&Moda, de la diseñadora local Lourdes Trigo, ubicada en el Bulevar de San Fernando, la principal arteria comercial de la ciudad. Allí enseñó varias de las creaciones que hoy lo identifican como El Rey de las Guayaberas.

“También, en la visita a los territorios, aprovechamos la ocasión para firmar contratos con la cadena cubana de tiendas Caracol y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, pues la intención es crear subsedes fuera de la capital del país, en aras de que los interesados puedan adquirir los diseños sin necesidad de trasladarse a La Habana”, comentó.

Para Jordi Leal no se trata de rescatar el uso de la guayabera; la meta ―señala― es volver a despertar el interés de la población por ella. Tal empeño lo ha llevado a formular diseños más novedosos y contemporáneos que introducen transformaciones en mangas, escotes, cuellos y bolsillos.

En la tienda Arte&Moda, de la diseñadora local Lourdes Trigo, JLeal realizó un desfile de moda donde mostró varios de sus diseños. / Foto: cortesía del entrevistado

“Lo que sí no debe faltar son los elementos que la distinguen: las hileras de alforzas, los canesús, la cantidad de botones y el tipo de tejido, porque entonces sería otra prenda. Pero nos atrevemos a concebirla de manera distinta para que la juventud sienta que puede portarla y defenderla con elegancia. A veces ―dijo―, me deprime que solo la luzcan los abuelos y los extranjeros de visita en la Isla, y mucho más, cuando mencionan a México y Panamá como capitales de la guayabera, y no se hace referencia a Cuba, a pesar de constituir una pieza auténticamente cubana”.

Hasta la fecha, el proyecto Guayaberas JLeal supera las 20 colecciones de moda y tiene en la mira la publicación de un libro, con la colaboración de Ciro Bianchi Ross y Gladys Egües Cantero, ambos galardonados con el Premio Nacional de Periodismo José Martí. El texto, junto a la futura Casa Museo, ocupan cada minuto de la vida de Jordi Leal, para quien la guayabera deviene una de las expresiones tangibles más elevadas de cubanía.