Jhen González Valdivia, un artista de Cienfuegos que regresa a los escenarios su tierra natal

El concierto de Reynier Mariño del pasado 12 de marzo, en la sala Ateneo Armando Suarez del Villar del teatro Tomás Terry, estuvo lleno de sorpresas y reencuentros. Dentro del elenco que el conocido guitarrista seleccionó para acompañarlo en escena estuvo un destacado bailaó, como se le llama a quienes ejecutan el arte del baile flamenco: Jhen González Valdivia. Su actuación, como de costumbre, nos impresionó a todos por su despliegue de energía y virtuosismo en el tablao. Muchos de los que disfrutaron del espectáculo quedaroncon preguntas sobre este artista poco conocido en Cienfuegos.Aunque es oriundo de Arriete desarrolló su carrera en La Habana. Es por eso que hoy los complazco con una breve entrevista que me dio tras bambalinas.

“Empecé desde mi pueblo, en el que estoy de regreso después de tantos años. Bailaba de todo, aunque de manera empírica. Vi el baile flamenco por la televisión y me atrapó. Entonces vine hasta la ciudad de Cienfuegos, a la Academia de Joel Zamora. Después de unos meses me mudé con mi padre a La Habana donde continué aprendiendo. En la capital me presenté a una audición en el Gran Teatro, hoy Alicia Alonso, ante una de las primeras bailarinas del Ballet Español de Cuba, Adalina Carvajal, excelente bailaora. Ella dudó que con 17 años yo pudiera comenzar a bailar flamenco, pero cuando me hizo la prueba, me matriculó directamente en el cuarto curso.

Estuve dos años en el Ballet Español de Cuba; después pasé para la Compañía de Lizt Alfonso, con quien mantengo muy buena amistad, me ayudó muchísimo. Pero fue la etapa en que sus coreografías estaban destinadas solo al género femenino, por lo que podía continuar aprendiendo, pero no ser parte del elenco como profesional. Entonces aparece en mi vida la compañía Aire, que trabajaba en El Mesón de la Flota. Al tiempo paso a la Compañía de Sandra Bara. Fue una experiencia muy linda trabajar junto a ellos. Uno de los momentos más importantes fue la gira que hicimos a Francia y la acogida que tuvo en el público nuestro trabajo.

Cuando ella tomó la decisión de hacer su vida en otros lugares, le confía la compañía a Arael Acosta, quien le cambia el nombre y la bautiza como Alma Flamenca. En esa época realizamos presentaciones en El Mesón de la Flota, el Hotel Deauville y visitábamos regularmente otras provincias y centros turísticos importantes, entre ellos Varadero, y fuimos parte del elenco de varios cruceros alrededor del mundo. Cuando Arael se va de la compañía, deja la dirección en mis manos. Continuamos haciendo muchas presentaciones y nos iba muy bien, hasta que comenzaron a aparecer trabas y obstáculos ajenos al grupo, que mellaron mucho en el proceso creativo y desarrollo artístico. Después llegó la pandemia y he estado durante este tiempo en Arriete, Ciego Montero, donde comencé un proyecto como cuentapropista, pero alejado del flamenco”.

Jhen vibra en el escenario, se transforma de una manera como solo un artista sabe hacer. En estos momentos apuesta por retomar su carrera como bailaó en su tierra natal, ávido de encontrar una vía para poder encauzar todo ese talento que ante el público lo hace soñar cada vez que se sube a un tablao. Ha sido una sorpresa reencontrar a Jhen en Cienfuegos, bailando en el teatro Tomás Terry, otra vez junto a Reynier Mariño. Reencuentros y brisas frescas que une el arte y los deseos de seguir brindando al auditorio lo mejor del alma del artista.