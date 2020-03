Jesús Álvarez López, el primer recuperado del coronavirus

Escrito por Jesús Álvarez López, periodista de la emisora CMHW

Gracias a mi colega y amigo Freddy Pérez Cabrera quien me dio su teléfono y la foto, acabo de hablar con Jesús Álvarez López, mi tocayo de nombres y apellidos, el joven bailarín de 25 años residente en La Vigía, en Santa Clara, el hijo de Irania López y casado con la boliviana Anel González. El fue el primer cubano en contraer el nuevo coronavirus y también el primero en recuperarse con el apoyo de la medicina cubana y de su juventud.

— “No me digas que eres tú”, fue lo primero que me dijo al identificarme y agregó. “Nunca te he conocido pero si supieras que desde niño cada vez que decía mi nombre me preguntaban si era hijo del periodista de la CMHW”.

Le conté entonces que más de una persona me confundió con él por estos días. Mi amigo Arístides me contó que tuvo que ponerse firme con alguien que daba por hecho en público que el enfermo era yo, pocas horas después de haber conversado conmigo. Pero bueno, lo importante es que ya el joven Jesús está fuera de peligro. Me contó lo siguiente:

— “Mi esposa vino de Italia el 24 de febrero, ella si tuvo síntomas pero nunca dio positiva, parece que ya había rebasado la enfermedad. A mi desde que me diagnosticaron estaba seguro que me iba a curar, lo que me preocupaba era contagiar a mi familia, sobre todo a mi hija de un año, pero todos fueron aislados en el Hospital Militar. Pasé un susto tremendo porque estando ingresado en el IPK a mi niña le dio 38 de fiebre, imagínate lo que sufrí, pero le hicieron el test y dio negativo gracias a Dios, fue algo sorprendente y milagroso.

Tenía muchas ganas de dejar de estar aislado, pero estoy muy agradecido por el trato recibido. Cuando regresé me dio tristeza ver muchas personas en las calles como si todo estuviera bien, a pesar de toda la información que ha dado el gobierno. Siento un gran orgullo de ser cubano cuando veo esas brigadas que van a los lugares de mayor peligro porque somos gente de batalla y vamos a salir adelante, que yo me haya recuperado prueba que hay una esperanza, que podemos tener confianza”.