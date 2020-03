Italia: multas de hasta 3 mil USD por violar la cuarentena

Las autoridades italianas aumentarán las multas a las personas que violen los requisitos de la cuarentena impuesta en un intento por frenar el brote de coronavirus en el país, donde la enfermedad dejó ya más de 6 mil 800 muertos.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció en un discurso televisado este martes que a partir de ahora cualquier ciudadano que salga de su casa sin una buena razón podría enfrentar una multa de entre 400 y 3 mil euros (entre 430 y 3 mil 227 dólares) frente a las anteriores sanciones de 200 euros.

En la nación europea, donde el número de infectados por el coronavirus anda ya por 69 mil 176 casos, se ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales hasta el 3 de abril. Se ha especulado que esa fecha se retrasará, pero Conte negó haber planeado mantener el bloqueo hasta finales de julio, y dijo que esperaba aflojar las restricciones “mucho antes”, en dependencia de cómo discurran los acontecimientos de la crisis sanitaria.

Regaños y hasta insultos

Por su parte, alcaldes y gobernantes de varias localidades de Italia han recurrido a regañar y hasta insultar a los ciudadanos que se niegan a permanecer en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Lo han hecho mediante alocuciones públicas en las que, sin ocultar su agotada paciencia y visiblemente enojados, llaman insistentemente a respetar y cumplir el confinamiento establecido por las autoridades.

En los últimos días ha circulado en las redes sociales un compilado con algunas de esas intervenciones, donde critican duramente a quienes —sin que medien obligaciones de primera necesidad— continúan saliendo a pasear y trotar, o sacan a sus mascotas más de lo necesario, pese a la emergencia nacional.

Uno de estos exasperados funcionarios fue el alcalde de Messina (Sicilia), Cateno De Luca, quien dijo: “¿No puedo prohibirles formalmente salir de casa? Muy bien. Les prohíbo pisar el suelo público“.

Massimiliano Presciutti, alcalde de la localidad de Gualdo Tadino (Perugia), criticó a quienes eluden su obligación de quedarse en casa y los llamó “idiotas irresponsables”. “¿A dónde carajo van? (…) Necesitan quedarse en casa. La gente está muriendo, ¿no lo entienden?”, afirmó Presciutti, irritado y alzando la voz, en un video publicado en su página de Facebook.

En un tono más pasivo, pero cortante, Giuseppe Falcomatá, alcalde de Reggio de Calabria (Calabria), aseguró que se había topado con un ciudadano que trotaba con su perro. “Lo paré y le dije: ‘Mira que esto no es una película. Tú no eres Will Smith en Soy leyenda. Así que vete a tu casa'”, narró.

“Vayan a casa a jugar PlayStation”

El alcalde de Bari, Antonio Decaro, fue filmado mientras recorría a pie una zona de la ciudad, reprendiendo a varios que deambulaban por los alrededores. “No pueden jugar al tenis de mesa. Vayan a casa a jugar PlayStation”, le pidió a un grupo de jóvenes, que lo desafiaron sin saber de quién se trataba.

“No me mire así, lo que tiene que hacer es respetar. Hay un decreto, y como yo soy el alcalde de esta ciudad, haré que se respete. Si no, vendrá la Policía y se lo llevará a casa”, regañó Decaro a otro transeúnte.