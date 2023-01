Israel prohíbe la bandera de Palestina en espacios públicos

Itamar Ben Gvir, el nuevo ministro israelí de Seguridad Nacional, ordenó a la Policía la víspera retirar las banderas palestinas de cualquier espacio público en el país judío.

Según el también líder del partido Otzma Yehudit, de extrema derecha, la exhibición de la bandera palestina es una «muestra de identificación con una organización terrorista», en referencia a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

El ministro ordenó la prohibición tras las celebraciones en un pueblo árabe del norte de Israel para conmemorar el regreso de Karim Younis, un residente de la localidad que estuvo 40 años en prisión acusado de haber matado a un soldado israelí. Durante los festejos, el exconvicto ondeaba una bandera palestina.

Karim Younis embraces his freedom and waves the flag of Palestine after 40 years in the lsraeli jails. pic.twitter.com/ChXGI2FQLF

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 5, 2023