La primera vez que escuché un trap dentro de una tienda fue en otra provincia, el pasado mes de julio. En el mostrador de la “shopping” compraban tres mujeres y una niña, mientras aquello sonaba sin contemplaciones, apuñalando la dignidad del local y de quienes lo visitaban. Le pedí al dependiente “que quitara eso, por favor, pues había compañeras en el local”. Lo hizo, sin siquiera responderme una palabra, pues sabía que estaba en falta y si sus jefes conocían el incidente, probablemente fuera despedido. A fuer de sincero, me chocó casi tanto el irrespeto de la sucia grosería sonora en un sitio público como la falta de solidaridad de las mujeres a las cuales defendí. Ninguna me miró a los ojos siquiera; no hablemos ya de unas simples gracias.

Reconozco que en Cienfuegos no había apreciado la reedición del lamentable hecho en alguna de dichas tiendas (también mis desplazamientos a tales unidades se ha reducido considerablemente) hasta hace dos semanas, cuando en un local del giro amplificaban otro trap de producción nacional, de los más lancinantes por cierto. En el local hacían cola una pareja de mediana edad con su hija, un anciano y tres jóvenes. Para mayor inri, las vendedoras eran mujeres. La más joven de ellas, ante la inmutabilidad de las otras dos —mayores—, incluso tarareaba aquella asquerosidad ante los oídos de todos. Nadie dijo nada. Todo “normal”. Parecía que quien cantaba era Pablo Alborán. Ni una sola persona requirió a la joven vendedora y sus colegas mayores.

Como se apreciará, no identifico la unidad, puesto que el objetivo de este texto no es arremeter contra ese sitio puntual, sino poner en perspectiva un fenómeno que nos está atacando flancos que debían ser impenetrables. No solo una tienda, el espacio de agresión es muchísimo mayor. He escuchado la reproducción de estas afrentas sonoras en sitios realmente impensables.

Para explicarlo en palabras sencillas a quienes todavía no conocen lo que es el trap: es el mismo reguetón, solo que doscientas cincuenta veces más burdo, soez y humillante. No solo resulta un ataque cavernícola contra el sexo femenino, sino contra cualquier ser humano. Nuestra más reciente edición de Conceptos (trimestrario cultural de la editora 5 de Septiembre, a la venta ahora en estanquillos) le dedica una página, en fecha reciente salió publicada una extensa investigación en Juventud Rebelde; y otro medio capitalino de carácter digital resumía así sus daños, en texto publicado la semana anterior:

“Cuba sufre el azote de un virus no reconocido y con categoría de plaga (…). Se expande por el espacio como una arrolladora invasión y sin tramitar permisos burocráticos. Resuena en tu cabeza, en tu cerebro, te guste o te disguste. Barre con las sutiles restricciones del ser individual y con impunidad total. Y aunque en lo que se refiere al volumen de audio hay regulaciones legisladas a las que es posible apelar, el proceso (…) puede cimentar rencores entre personas. La mayoría de la gente (…) prefiere soportar a ganarse un enemigo. Otras veces la batalla es de uno contra la mayoría, así que se rinden antes de luchar. Hay que ver (u oír) lo que puede padecerse en una guagua. No solo a causa del violento y repetitivo bit del background, sino especialmente por la obscenidad de las líricas (si es que a semejantes textos se les puede honrar con ese nombre). Algo tan inconcebible como: Échame el pellejo pa’trá, pa que veas la peste a p… que tengo… (…)”. Los puntos suspensivos son míos; el texto, como en todo trap latino, es zoológicamente explícito.

Eso es lo que algunos de nuestros jóvenes de Cienfuegos —lamentablemente—, tienen que oír en el Malecón, en espacios de baile o amplificado de forma ambulante por toda la ciudad mediante las “bocinitas”. Se trata de una invasión sonora de intención monopólica marcada por personas que no tienen una pizca de conocimiento de la música; y en realidad nada les interesa esta. El objetivo es hacerse notar, impactar (y atentar, molestar e incordiar) sobre la base de una estridencia procaz a grado máximo, que además de burlarse de la mayoría de los valores del ser humano, degrada hasta a sus propios difusores.

Existe un universo maravilloso de música al alcance de todos, harto fácil de encontrar en la era digital. Ningún ser humano debe dejarse “llevar por la manada”, si eso va en contra de sus preceptos, gustos y espíritu.

Nadie puede doblegar a la colectividad. No se puede seguir conviviendo con lo erróneo, porque cuando lo viciado se convierte en “natural”, pueden suceder cosas terribles. No podemos seguir callados cuando otros burlan nuestros derechos. Y los centros del Estado deben jugar su papel, siempre.