Invitado Cimafunk a notable iniciativa musical en EEUU

La banda cubana Cimafunk destaca hoy como única de su tipo invitada a los conciertos por los 15 años de NPR Music, iniciativa de la emisora Radio Pública Nacional (NPR por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

A través de sus plataformas digitales, el autor de temas emblemáticos como Me voy pa mi casa, compartió el cartel del evento en el cual compartirá con las agrupaciones norteamericanas Corey Henry, Amber Mark, Hurray for the Riff Raff y Leikeli47.

Super contento compartirles que voy a tocar en la celebración por los 15 años de NPR Music, confirmó el músico cubano, quien actualmente promociona su fonograma El Alimento en el tour que abarca varios estados de la nación norteña.

En 2020, Cimafunk protagonizó una de las populares presentaciones en el Tiny Desk de NPR, la cual organiza eventos en formato reducido para dar a conocer a noveles artistas del continente, mientras en 2019 logró posicionar el tema El Potaje en la lista de los 25 mejores temas del año, de acuerdo con la prestigiosa emisora.

Con sede en el histórico 9:30 Club de Washington, el certamen musical denominado NPR presents contará con invitados sorpresa especiales y sesiones de DJ los días 28 y 29 de noviembre en formato presencial y virtual.

Según sus organizadores, para celebrar los 15 años de NPR Music convocaron a artistas favoritos desde hace mucho tiempo hasta los últimos artistas de los que nos hemos enamorado en todo el panorama sonoro.

El proyecto estadounidense de medios de comunicación no sólo presenta la programación pública de música de radio, ademas promueve conciertos en vivo, reseñas, listas de música, noticias, sesiones de estudio y entrevistas para escuchar en estaciones de radio públicas asociadas, en todo el país; así como transmisiones en vivo vía Internet para el mundo.

