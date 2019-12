Investigan fosa común en caso de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

En Colombia se conoce como “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército, para presentarlas como ‘bajas en combate’ y obtener así prebendas de parte de esa institución, como ascensos, condecoraciones o permisos.

Esta práctica se mantuvo como una política durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), quien aplicó la denominada “seguridad democrática”. Su ministro de Defensa entre 2006 y 2009 fue Juan Manuel Santos, quien lo sucedió en la presidencia y luego impulsó la firma de la paz con las FARC.

Según detalló ayer la JEP, en el marco del Caso 03 —que investiga estos asesinatos de civiles— se han identificado unas 400 víctimas, luego de contrastar alrededor de 160 testimonios de agentes de la fuerza pública. Hasta ahora, la Fiscalía del país suramericano investiga unos 5.000 casos de “falsos positivos” que involucran a una cantidad similar de uniformados.

Pero los “falsos positivos” no son un asunto cerrado. En mayo de este año, una investigación publicada en el diario The New York Times reveló que generales y coroneles del Ejército colombiano habían firmado un compromiso para aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si hay un aumento en el número de bajas civiles.

Con la nueva política del Ejército, las Fuerzas Armadas pasaron de estar obligadas a alcanzar el 85 % de certeza del objetivo, credibilidad y exactitud del operativo, a tan solo entre el 60 y 70 %. Además, incluía premios con más vacaciones a los elementos que mejoraran sus números y amonestaciones a militares que pasaran días sin combate.

En medio de esta polémica por las revelaciones del diario estadounidense y el asesinato del exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dimar Torres, el exministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, fue sometido a una moción de censura, que superó con el apoyo de la derecha en el Congreso. No obstante, en noviembre de esta año, el extitular de esa cartera renunció tras el escándalo por la masacre de 8 menores de edad en Colombia, asesinados en un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país.