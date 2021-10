Inició en Cienfuegos Ensayo Clínico Soberana Plus Pediatría

El Proyecto para convalecientes de la Covid-19 tiene lugar en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto y prevé la participación de 240 pacientes

El Proyecto Fase I/II del Ensayo Clínico Soberana Plus Pediatría para convalecientes de la COVID-19 inició en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, de esta ciudad, donde vacunarán a 240 pacientes en edades de 2 a 18 años.

Reynaldo Puga Gómez, investigador principal del ensayo reconoce las condiciones creadas en la institución cienfueguera para la inmunización, de forma escalonada, a extenderse hasta el próximo viernes, con los niños y adolescentes voluntarios, que acuden acompañados de familiares.

“Muy bien se encuentra y mucho entusiasmo existente con todos los investigadores, reconoce, para realizar todo el proceso del proyecto de nuestro ensayo clínico. Estamos seguros que va a ser un éxito, no hay dudas. Es una sola respuesta: Éxito”.

Asisten expertos del Hospital Juan Manuel Márquez, de La Habana, del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) y del Instituto Finlay de Vacunas, entre otros investigadores principales junto con la Coordinadora por Cienfuegos, Doctora Mercedes Fonseca Hernández.

“Por Cienfuegos todo ha sido maravilloso, expresa la doctora, imagínese hemos tenido que regresar niños, pues vinieron a presentarse como voluntarios para la inmunización una cantidad superior a la que teníamos en planes”.

Niomis Aroche, de 3 años de edad fue la primer niño convaleciente de la COVID-19 vacunado en el Hospital Pediátrico. Lo acompañaron sus padres, por cierto también recuperados de la pandemia. La madre, muy emocionada, tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno Cubano y los científicos.

“Creía que mi hijito no se podría vacunar, manifiesta, y cuando empecé a venir al pediátrico a los turnos médicos con él me dijeron que SÍ, que mi niño sí se iba a vacunar. Me avisaron para hacerle todos estos estudios y me puse muy contenta”.

Con un llanto constante, motivado por la satisfacción se le cortan las palabras a esta mamá, quien acudió con el niño al proceso previo a la vacunación: consulta médica, toma de signos vitales, extracción de sangre y test rápido de antígeno para detectar si es positivo o negativo a la pandemia.

Para una de las abuelas que acuden con sus nietos también son momentos significativos en la vida y así ocurre con María Victoria Rodríguez. La vimos subir las escolares hacia Consulta Externa llevando a Rocío y a Liz Analía Vilches Soler, de 17 y 12 años de edad, respectivamente.

“Un triunfo más de la Revolución para proteger a los niños, afirma, y todo el mundo lo debe agradecer, por el gran trabajo que han hecho, la abnegación y preocupaciones, como siempre velando por la salud y la vida de nuestros hijos y nietos”.

Artistas del Grupo de Teatro de Títeres Cañabrava deleitaron a los niños, adolescentes, acompañantes y al personal de la Salud Publica que desde bien temprano se encontraban organizando la vacunación iniciada a las 8:30 am en una institución reluciente.