Iniciará Cienfuegos aplicación de medicamento cubano contra el cáncer de piel

La doctora Marlene Curbelo Alonso, especialista de segundo grado en dermatología asistió recientemente al último taller para extender a todo el sistema de Salud el Heberferón, novedoso medicamentos cubano destinado, principalmente, a reducir o eliminar los tumores de piel no melanomas: “una combinación sinérgica de interferones alfa 2b y gamma, recombinantes, que tomó a los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) unos veinte años para su desarrollo”.

Entre 2013 y hasta el 2015 el Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, participó en el ensayo clínico, el cual incluyó a unos 600 cubanos en esta opción terapéutica, con resultados promisorios por su acción antiproliferativa, al inhibir la vascularidad del tumor y controlar el ciclo celular, según describen los expertos del CIGB.

“El medicamento fue aprobado a finales de 2016, y está en la fase de uso clínico expandido a todo el país”, refiere la doctora.

“Se ha probado que es efectivo contra el carcinoma basocelular, un tumor de piel conocido también como carcinoma basal, provocado por la exposición a las radiaciones ultravioletas del Sol —el más común de todos los carcinomas que existen— y aunque es el más noble, en un 10 por ciento de quienes lo padecen se manifiesta muy agresivo, maligno”.

Añade la experta que “tiene formas tenebrantes, que es cuando infiltra alrededor de las mucosas y puede introducirse en el ojo o en cualquier orificio, aunque su aparición coincide con las zonas expuestas al Sol.

“No está indicado para todos los pacientes con cáncer de piel, sino para aquellos con lesiones muy extensas, que se han intervenido varias veces, en zonas donde es difícil la cirugía, o donde esta dejaría como secuela deformaciones, por ejemplo, en el pabellón auricular o en los lóbulos de la nariz, donde habría que amputar parte de esos órganos. Es efectivo para la zona periocular, que generalmente son cirugías muy complejas donde hay que mutilar el párpado inferior o el superior y a veces las pestañas, y en esos casos, el Heberferón es un medicamento muy eficaz, aunque en cualquier parte de la piel puede usarse”.

“También se ha comprobado que posee efecto curativo a distancia, pues en casos con múltiples lesiones, no es necesario infiltrar todas, sino que, haciéndolo en una, las demás desaparecen. No sustituye la cirugía, pero se aplica después de ella, en pacientes recidivantes, añade. Primero se practica una biopsia, porque ya está establecido cuáles tipos son los más resistentes a la cirugía. Para esos pacientes, está indicado el producto”, detalla la Dra. Curbelo Alonso.

“El tratamiento más efectivo es, según las dosis de administración, de 10,5 millones, por lo que se necesitarían tres bulbos, tres veces por semana, durante tres semanas. Serían 27 bulbos en total, y aunque es costoso, es completamente gratuito para los pacientes”.

Talleres para varias provincias, como Villa Clara, Sancti Spíritus, La Habana, Pinar del Río y Camagüey han permitido mostrar los resultados del producto, pero Cienfuegos aún no ha podido demostrar sus bondades.

Heberferon- Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

EL CÁNCER NO ESPERA

Según un informe del Programa Integral de Control del Cáncer en la provincia, hacia 2012 la morbilidad por cáncer de piel era de unos 600 pacientes. Dos años después ya sumaban 2 mil 500 los diagnosticados por el Servicio Provincial de Dermatología. Hoy ocupa el primer lugar entre las localizaciones más frecuentes, en ambos sexos.

En Cienfuegos el cáncer sigue cobrando vidas

Esas estadísticas no se alejan de las mundiales: la incidencia del cáncer de piel se ha triplicado en las últimas dos décadas. Se cuantifican anualmente de 2 a 3 millones de casos de cáncer de piel, de ellos 160 mil casos de melanoma maligno. La causa es la sobreexposición al Sol.

“Operamos unos mil pacientes con estas patologías, estima la doctora Marlene Curbelo Alonso. El pasado año fueron 675 solo en el servicio de Dermatología, y a eso le sumamos los que son intervenidos por maxilo-facial, oftalmología o cirugía reconstructiva. Y si tenemos en cuenta que como promedio el 10 por ciento recidiva, si les aplicamos el fármaco evitaríamos que vuelvan a cirugía.

“También se están haciendo estudios con el carcinoma epidermoide, el más agresivo, y las queratosis actínicas, precursoras de ese tipo de cáncer, en los que el Heberferón ha tenido buen efecto”.

Tales bondades avalan al nuevo medicamento cubano. Sin embargo, aunque estaba disponible a través de ENCOMED, empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, y desde finales de octubre fue incluido en el cuadro básico de medicamentos, no pudo ser adquirido por el hospital provincial.

“Ya las demandas de medicamentos del centro se habían discutido, y hecho el presupuesto del año”, fue la repuesta que recibiera la dermatóloga, urgida de aplicar el fármaco en unos quince candidatos en espera.

Con no poca insistencia, indagamos por la soluciones con la doctora Maritza Rodríguez Gavín, directora de la institución asistencial: “Lo que no se planifica, después no tiene presupuesto. Ya hicimos la solicitud formal, con todos los argumentos y las justificaciones al Ministerio de Salud Pública, y al de Finanzas, para ver si lo podemos recibir este mismo año, y no solo para esta afección, sino para otras. Entregamos una primera versión a las direcciones provinciales de Salud y de Finanzas para que se tramite por esa vía también. Están en igual condición la Proctokinasa, para el tratamiento de hemorroides agudas, otro novedoso producto para tratar trombos rectales, pero debe resolverse”, afirmaba la funcionaria a finales del quinto mes del año.

El primer inconveniente fue que el servicio de Dermatología no dio prioridad a la necesidad del producto para 2017, a pesar de que algunos de sus especialistas sí precisaban del medicamento para sus casos.

“En el municipio de Cumanayagua, fueron previsores de su importancia y desde esa fecha lo solicitaron, logrando un incremento del presupuesto destinado para el mismo y ya los pacientes necesitados pueden contar hoy con el producto pues puede utilizarse en la Atención Primaria de Salud”, revela la doctora.

Una de las opciones permisibles es demandar presupuesto extra; otra reprogramar el no ejecutado, utilizando el dinero destinado a medicamentos en falta, fórmula aplicada en las últimas horas, afirmó la licenciada Magalys Sánchez Calaña, vicedirectora Económica de la dirección provincial de Salud, con quien persistimos en esta gestión ya entrado el presente mes de julio.

“Cuatro pacientes de la doctora Marlene recibirán finalmente el Heberferón, tratamiento a un costo aproximado de 32 mil 400 pesos (108 bulbos en sus dosis de presentación de 3,5 millones) y otros se tramitarán reajustando el presupuesto en la provincia”, certificó la funcionaria.

Ya ha pasado más de medio año desde que se pudo haber aplicado, ¿será igual su efecto?

“Obviamente el tiempo influye. De haberse administrado antes en estos cuatro pacientes, la mejoría hubiera sido más notable. Ahora puede ser que la respuesta sea parcial. Puede haber mejoría, pero que no desaparezcan todas las lesiones, como ha demostrado el prospecto del fármaco”.

Por su alta incidencia, cualquiera puede debutar con cáncer de piel, y entonces, ¿tendrá esperar hasta que se planifique el presupuesto, o que se solicite su incremento? Estaríamos otra vez ante la misma encrucijada.

Me consta el interés de las autoridades del sector por lograrlo, pero no puedo despojarme de la angustia vivida por quienes padecen lesiones semejantes, que hubieran podido paliarse sino curarse, con un poco más de previsión, o poniendo en práctica procedimientos más ágiles dentro del sistema de Salud, para acceder a oportunidades como el Heberferón, creadas por científicos cubanos, promocionadas, y a disposición en almacenes del propio territorio, sin que nos limiten mecanismos que sobrepasan todas las buenas voluntades, porque el cáncer no espera.