Indetenible Cienfuegos en arranque de Nacional Juvenil de polo acuático

Ya concluyó la tercera fecha de la etapa clasificatoria del Campeonato Nacional Juvenil del polo acuático masculino, con sede en Cienfuegos. Como dueños y conocedores de su alberca, la olímpica “Eduardo García Delgado”, indetenibles comenzaron los muchachos de casa, noqueando a los rivales que hasta hoy se cruzaron en su camino.

Según las reglas del torneo, se establece el nocaut a partir del minuto tres del segundo de cuarto cuando alguno de los equipos contendientes goza de una superioridad de diez o más goles. Cuatro partidos encontraron definición de esta forma hasta ahora, tres de ellos protagonizados por los sureños.

Los cienfuegueros vencieron 11×1 a Camagüey en la apertura, precisando de apenas dos tiempos para ello. Repitieron dosis a Granma al día siguiente, 12×2, aunque estos los obligaron a extender el pleito hasta el cuarto episodio. Sancti Spíritus fue la siguiente víctima, 13×3, también definido en el segundo.

Como otros resultados de la lid, el viernes igualaron a 14 santiagueros y espirituanos, mientras Villa Clara superó a Pinar del Río 10×7. El sábado La Habana dispuso de Holguín 17×8 y los yayaberos de los agramontinos, 17×7 (nocaut). El domingo Granma venció 12×9 a los indómitos; los villaclareños 14×9 a los holguineros y los capitalinos 15×11 a los vueltabajeros.

El lunes descansaron los locales, cuando Granma ganaba a Sancti Spíritus 18×12, Santiago de Cuba a Camagüey 12×6 y Holguín volvía a caer, esta vez ante Pinar del Río, 8×11.

Otra fecha de clasificatoria le resta a la justa, la del martes, donde se medirán La Habana vs Villa Clara, Granma vs Camagüey y Cienfuegos vs Santiago de Cuba. Para el miércoles quedan los pareos de semifinal y el jueves se discutirán las medallas.

FEMENINO

Muy distinto ha sido, en cambio, el resultado de las cienfuegueras en el nacional Femenino Juvenil, con sede en la Eide Pedro Coello, de Holguín. Concluidas las cuatro primeras fechas de competiciones, las sureñas han perdido en sus dos presentaciones. El viernes cayeron con cerrado margen frente a las capitalinas, 13×11 y el domingo fueron noqueadas por las espirituanas.

Según reportes desde la sede, los compromisos en la rama femenina se han comportado de la siguiente forma:

Viernes: Santiago de Cuba 13 x 2 Camagüey (KO); Holguín 12×0 Villa Clara (KO); Sancti Spíritus 9×8 Pinar del Río; La Habana 13×11 Cienfuegos.

Sábado: Camagüey 8 x14 Villa Clara; Santiago de Cuba 14×10 Granma.

Domingo: Villa Clara 6 x16 Granma (KO); Camagüey 1×11 – Holguín (KO); Cienfuegos 4 x14 Sancti Spíritus (KO); Pinar del Río 13 x10 La Habana.

Lunes: Granma 11x 6 Holguín; Villa Clara 2 x12 Santiago de Cuba (KO) .

