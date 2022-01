Incendio en Nueva York deja al menos 19 muertos, incluidos 9 niños

Al menos 19 personas, incluidos 9 niños, perecieron a causa de un incendio en un edificio de apartamentos en el barrio del Bronx, Nueva York, informa AP, citando a Stefan Ringel, asesor del alcalde de la urbe, Eric Adams.

La mayoría de las víctimas sufrieron graves inhalaciones de humo, según precisó Daniel Nigro, comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW — Mike Sington (@MikeSington) January 9, 2022

Descrito como uno de los peores en los últimos años, el siniestro ocurrió en la mañana de este domingo poco antes de las 11 de la mañana en un apartamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio 333, en la calle 181 Este.

Un informe del diario The New York Times apuntó que los bomberos llegaron en tres minutos y se encontraron con un humo que se extendía por toda la altura del edificio de 19 pisos.

🇺🇸🚨 — BREAKING UPDATE: At least 31 people were seriously injured in the 5-alarm apartment building fire in the Bronx. pic.twitter.com/QnnBgZDEa6 — Belaaz News (@TheBelaaz) January 9, 2022

Nigro, dijo al rotativo que «las condiciones de humo en este edificio no tenían precedentes» y que las víctimas habían sufrido una grave inhalación de humo. Afirmó que los bomberos hallaron «víctimas en cada planta y las sacaban con paros cardíacos y respiratorios», agregando que el número total de fallecidos podría ser «numeroso«.

«Las cifras son horribles», señaló el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa el domingo por la tarde, y añadió: «Este va a ser uno de los peores incendios que hemos presenciado durante los tiempos modernos».

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire «one of the worst» in city’s history; at least 61 injured, «numerous» feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

Según las últimas estimaciones, 63 personas resultaron heridas en medio del accidente, con al menos 32 individuos hospitalizados. Fuentes de los bomberos precisaron que trece de ellas presentaban lesiones que ponían en peligro su vida y fueron trasladadas a cinco hospitales del Bronx.

Las autoridades dijeron que el incendio recordaba el del club nocturno Happy Land en 1990 en el Bronx, en el que murieron 87 personas.

Según la reseña del NYTimes el fuego más mortífero de la historia de la ciudad se produjo en 1911, en la fábrica Triangle Shirtwaist Company del Bajo Manhattan, donde murieron 146 personas. (Resumen de agencias)