Incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas: ¿Será hoy el día definitivo?

El incendio está controlado y en extinción pequeños focos, aseguró el Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos, Coronel Daniel Chávez. El próximo paso es el enfriamiento, etapa en que la espuma es vital.

– Hasta las 10:00 a. m. del 10 de agosto fueron atendidas 128 personas, de ellas 20 se encuentran hospitalizadas y 108 pacientes recibieron el alta médica.

– Se ha producido una pérdida de la altura en la columna de humo, que ya no aparece en imágenes del satélite. Se monitorea de la calidad del aire en el occidente del país

– Se redujo la cifra a 14 personas desaparecidas. Los dos que se le restan a la cifra, aparecieron en los hospitales

¡Buen día, 🇨🇺! Hoy será otro día de duro combate contra el fuego. Compartimos estas imágenes acabadas de tomar en un vuelo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México sobre la zona siniestrada. #FuerzaMatanzas ¡Victoria genera victoria! 📸 @CanalCaribeCuba pic.twitter.com/NiImX696bQ — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) August 10, 2022

1:20 p.m SUMINISTRO DE ESPUMA: MISIÓN CONJUNTA ENTRE CUBA, VENEZUELA Y MÉXICO

En un reporte en el noticiero de la televisión cubana, el periodista Humberto López informó que en estos momentos se suministra agua combinada con espuma, una acción que se ejecuta en conjunto entre las fuerzas cubana, mexicanas y venezolana.

Especialista de PDVSA señaló que no se pierde de vista las condiciones del viento, que hacen ajustes en la posición del monitor para que la caída de la espuma sea dentro del tanque y con los equipos presenten en el lugar se realizará este trabajo.

Agradeció la confianza depositada en Venezuela y destacó que somos pueblos hermanos.

Por otra parte, los helicópteros disparan agua de mar en aquellos lugares donde se tienen focalizaciones del incendio y ahora los trabajos se centran en los tanques 3 y 4.

Los venezolanos y mexicanos llegaron a ayudar, «con ustedes hemos sofocado el incendio», apuntó @DiazCanelB al visitar el sitio donde está enclavada la bomba que trajeron los hermanos de la tierra de Bolívar.#FuerzaMatanzas ❤ pic.twitter.com/DGFB8bpV7d — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) August 10, 2022

1:15 p.m- CTE ANTONIO GUITERAS GENERA MÁS DE 200 MEGAWATTS

De la reunión de chequeo sobre el incendio, el Presidente cubano llegó a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, acompañado del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

El director de la CTE informó que en estos momentos, la Guiteras aporta más de 200 Megawarrs al sistema electroenergético nacional y el principal reto se centra en el suministro de agua y se analizan las vías para que no se interrumpa el servicio, vital para la generación eléctrica.

2:00 PM «YO VI A FIDEL EN MATANZAS»

Yo vi a Fidel en Matanzas,

lo vi en un supertanquero,

yo lo vi junto al bombero

desafiar las acechanzas.

Lo vi coordinando alianzas,

lo vi revisando planos,

Yo vi a Fidel. Vi sus manos,

junto al ángel que lo escuda;

lo vi agradecer la ayuda

de verdaderos hermanos.

Yo vi a un Fidel en vigilia,

sereno, resuelto, erguido…

Yo vi a un Fidel conmovido

abrazar a una familia.

Lo vi al lado del que auxilia.

No lo duden.. ¡Era él!

Lo vi junto a Díaz-Canel

multiplicando esperanzas.

Yo vi a Fidel en Matanzas

¡Yo sigo viendo a Fidel!

(Versos de Yoerky Sánchez, director del diario Juventud Rebelde)

1:00 p.m. NO SE HA REPORTADO NINGÚN INCREMENTO DE PERSONAS CON SÍNTOMAS QUE SUGIERAN DAÑOS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

De conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Salud Pública da seguimiento a la situación medioambiental que, según los pronósticos, debe continuar mejorando en los próximos días teniendo en cuenta las acciones que se realizan en la zona afectada, dijo el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

Aseguramos a nuestro pueblo que desde el sistema de vigilancia en Salud no se ha reportado ningún incremento de personas con síntomas que pudieran sugerir daños por contaminación ambiental.

Insistimos a la población en la importancia de cumplir las medidas de protección ya informadas, entre las cuales se destacan el uso del nasobuco y evitar la exposición a las lluvias en los lugares donde coincida con el paso de las nubes de humo.

Aseguramos a nuestro pueblo que, tras el incendio en la Base de Supertanqueros de #Matanzas, desde el sistema de vigilancia en Salud no se ha reportado ningún incremento de personas con síntomas que pudieran sugerir daños por contaminación ambiental. ➡️https://t.co/pp9VEP1gUJ pic.twitter.com/RoBnbyW8JD — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) August 10, 2022

12:30 p.m. -EL DEL 105: «YO FUI EL QUE RECIBÍ LA LLAMADA. EL DESPACHO DEL CUPET ME DICE SOBRE EL IMPACTO DEL RAYO»

El Comando de Bomberos No. 1 de Matanzas está en pleno centro histórico de la ciudad, en la Plaza de la Vigía. Allí mantienen la vitalidad operativa, aunque apenas a unos kilómetros se esté librando una de las más colosales batallas contra el fuego sucedidas en Cuba.

Es media mañana del martes 9 de agosto, y el soldado Raúl Ramírez Leyva permanece sentado en un pequeño local junto a varios teléfonos y el libro de incidencias. Suena uno, y lo levanta en lo que parece menos de un segundo: «Ordene, no, no, aún no sabemos nada».

Muchas personas preguntan si hay noticias nuevas sobre los bomberos desaparecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros.

Para Raúl es difícil, aunque está habituado a las malas noticias; de cierta forma, recibirlas es su trabajo como Ayudante de Oficial de Guardia: tiene el encargo de responder las llamadas que desde todos los municipios solicitan intervención de los bomberos, y comunicarse con el puesto de mando, desde donde lo transfieren con el comando que corresponda. En Matanzas, Raúl es el hombre del 105, uno de ellos.

«Yo fui el que recibí la llamada. El despacho del Cupet me dice sobre el impacto del rayo, “tenemos aquí una situación de emergencia, en los tanques de allá arriba se divisa humo y cierta llamarada, y aun lloviendo no se apaga”.

«Actué rápido, llamé al Comando de Supertanqueros, informé al jefe de la guardia sobre la situación y ellos fueron para allá. Luego me llamó mi jefatura y le di salida rápidamente a todas las técnicas de aquí del Comando 1.

«Nuestro carro de primer aviso estaba para un servicio en la ciudad, y de ahí lo mandé para el lugar. Me mantuve en comunicación con todo el personal», cuenta.

«Tenía idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. De los 23 meses que llevo en el Servicio Militar, 15 los pasé en el Comando Especial de Supertanqueros, y sabía que estaban ahí. Imagínese, son compañeros míos».

A sus 21 años, Raúl sabe que lo vivido esa noche, lo que están viviendo, va más allá de lo excepcional. La voz se le quiebra un poco cuando recuerda el momento en que la gente del Comando No. 1 se reagrupó en el cuartel: «Esa madrugada los vi llorar a todos».

12:00 p.m. -PAPA FRANCISCO MANIFESTÓ CERCANÍA POR AFECTADOS POR INCENDIO EN CUBA

El papa Francisco manifestó hoy su «cercanía de un modo especial a los afectados» ante la tragedia causada por las explosiones y el incendio en la base petrolera de Matanzas, en Cuba.

Durante su encuentro semanal con fieles, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el santo padre les expresó que «pidamos que nuestra madre, reina del cielo, vele por las víctimas de esa tragedia y sus familias, publica Prensa Latina.

«Que interceda por todos nosotros ante el Señor para que sepamos dar testimonio de la fe y la esperanza en la vida del mundo futuro. Que Dios os bendiga», añadió Francisco.

Anteriormente, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, envió un telegrama en nombre del sumo pontífice a las máximas autoridades eclesiásticas de Cuba donde expresó el pésame por lo sucedido en la isla.

El mensaje señala que el máximo representante de la Iglesia católica «sigue de cerca las noticias que llegan sobre el desafortunado accidente» y «reza para que el Señor les otorgue fortaleza en este momento de dolor y sostenga los trabajos de extinción y búsqueda».

11:40 a.m. -PERSONALIDADES ESTADOUNIDENSES PIDEN A BIDEN BRINDAR VERDADERA AYUDA TRAS INCENDIO EN MATANZAS

Un destacado grupo de políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de Estados Unidos enviaron una carta abierta al presidente de esa nación, Joe Biden, para exigir el fin de las sanciones contra Cuba, sobretodo en este difícil momento que nuestro país trabaja intensamente en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

«¡Las sanciones de EE. UU. están alimentando los incendios que azotan a Cuba! Ha resultado difícil o imposible para organizaciones estadounidenses brindar ayuda, a pesar de las garantías de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana», denuncia el texto publicado en el sitio web letcubalive.org.

La misiva recalca, además, que Estados Unidos no pierde nada con ser un buen vecino y levantar las 243 sanciones que impiden que Cuba se recupere plenamente de este trágico momento.

«La administración Biden puede hacer más que solo ofrecer asesoramiento técnico. Puede sacar inmediatamente a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo de un plumazo y enviar ayuda material a la isla», detallan.

Entre los firmantes del texto se encuentran Roger Waters, Cornel West, Judith Butler, Noam Chomsky, Roxanne Dunbar-Ortiz, Jeremy Corbyn, Rev. Liz Theoharis, Seun Kuti, Vijay Prashad, entre otros.

11:20 a.m.- EXPLICAN DETALLES SOBRE EL DESPLIEGUE DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LA BASE

El teniente coronel Alexandes Ávalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, ratificó en conferencia de prensa que el incendio está controlado y se continúan las labores de extinción.

El despliegue se realiza en tres sectores: en el enfriamiento de la batería de tanques, el uso de la aviación para el enfrentamiento a los fuegos que queden y extinguir los focos que no representan peligros de propagación.

«La dirección principal del ataque en los tanques es un trabajo conjunto entre Cuba, Venezuela y México. Ellos tienen la tecnología, la dominamos e intercambiamos al respecto», dijo.

Aseguró que se hicieron movimientos de tierras y fue necesario construir calles en el interior de la base para poder hacer llegar la técnica hasta donde se necesitaba.

Se mantiene en estos momentos el suministro de agua con la técnica naval mexicana hasta el lugar del incendio. Nos queda extinguir –agregó– un trabajo que no será en el día de hoy.





Posterior a ello, queda en la zona un equipo que, de conjunto con los trabajadores de Matanzas, minimizarán un grupo de situaciones de riesgo que puedan quedar.

Reconoció el aporte, acompañamiento, solidaridad del pueblo, las MIPYMES, CNA, trabajadores por cuenta propias, organismos del estado, y a ellos, precisó, el cuerpo de bomberos les está agradecido.

#EnDesarrollo|| Segundo jefe del comando contra incendios del cuerpo de bomberos de #Cuba🇨🇺, Alexander Ávalos Jorge, ofrece actualización sobre la situación en el lugar del siniestro: «en este momento podemos decir que el fuego está controlado». 👇Seguir Hilo pic.twitter.com/SFpnDXEMhw — Centro de Prensa Internacional (@MinrexCpi) August 10, 2022

9:30 a.m. -PRESIDIDA POR DÍAZ-CANEL INICIA CHEQUEO DE ENFRENTAMIENTO AL SINIESTRO

Inicia la reunión encabezada por el presidente cubano en la que se chequea el enfrentamiento al siniestro en la zona industrial de #Matanzas. Desde twitter el Periódico Girón ofrece detalles:

Inicia la reunión encabezada por el presidente cubano @DiazCanelB, en la que se chequea el enfrentamiento al siniestro en la zona industrial de #Matanzas.

Reportan @AyoseNaranjo y @jessy231990. #PeriodicoGiron con detalles minuto a minuto. #FuerzaMatanzas pic.twitter.com/c9j1pMUw80 — Periódico Girón (@PeriodicoGiron) August 10, 2022



José Ángel Portal iranda, inisro de Salud Públ ica refiere que han sido atendidas un total de 128 personas relacionadas con el siniestro. Anoche se atendieron tres con lesiones leves, uno requirió de ingreso. Hasta ahora fueron dadas 108 altas médicas, se mantienen cinco pacientes críticos y dos graves.

En el encuentro informaron que ya trabajan los equipos de Medicina Legal. Se encuentra listo un local para realizar la identificación en la Universidad de Ciencias Médicas de #Matanzas, que dispone de todos los recursos y condiciones.

Con relación al tema medioambiental, en las últimas horas se ha mantenido un monitoreo constante. A partir de las medidas tomadas para la sofocación del incendio, no hay incremento de casos relacionados con el deterioro del medio ambiente.

ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES COMPARTIDOS

– Se realizó intercambio de los especialistas de la provincia junto al experimentado Dr. Jorge González.

– Equipos médicos especializados trabajarán en la identificación de las víctimas en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

– Respecto al tema ambiental se mantiene un monitoreo constante y se sugiere la protección con mascarilla en zonas de concentración de humo.

– La ministra del CITMA comentó que se ha producido una pérdida de la altura en la columna de humo, se pronostica que continúe ocurriendo.

– En el día de hoy los expertos del Instituto de Meteorología no aprecian en imágenes del satélite la nube de humo, visible en las últimas jornadas.

– Continúa monitoreo de la calidad del aire, lo hacen también en el resto de las provincias occidentales.

-Primer Ministro Manuel Marrero Cruz reiteró que en esta etapa de control, el humo ya no tiene niveles contaminantes altos.

– Los indicadores medidos no son de preocupación y ningún paciente con afectaciones respiratorias ha sido tratado en centros de salud por incidencia del siniestro.

– Luego de escuchar acerca de las acciones de los trabajadores de la Unión Cuba Petróleo para alistar los sistemas de bombeo de agua, el Jefe de Estado cubano los felicitó por haber cumplido todas las tareas.

– El incendio está controlado y en extinción pequeños focos, aseguró el Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos, Coronel Daniel Chávez.

– En la madrugada se veían llamas, pero no subirán. Puede ocurrir por varias jornadas. – Próximo paso el enfriamiento, etapa en que la espuma es vital.

8:50 a.m. PARTEN BOMBEROS DE SANCTI SPIRITUS HACIA MATANZAS

Desde el cuerpo de bomberos de la provincia de Sancti Spíritus partió hoy miércoles, a las seis de la mañana, un grupo de profesionales espirituanos para apoyar las labores que se realizan aún en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Con una vasta experiencia en la lucha contra incendios, 12 bomberos espirituanos se sumarán a esa enorme batalla que se ha librado contra el siniestro que comenzara el pasado 5 de agosto.

Al frente de este grupo irá el teniente coronel Oreilys Quintero Pentón, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos Provincial, quien declaró que van hacia Matanzas con la misión de relevar a sus compañeros, algunos agotados por la cantidad de días trabajando: «Hay una preparación psicológica y mental, es importante preservar vidas; pero hay que darle cumplimiento a la misión. Sabemos que vamos al lugar, pero no sabemos cuándo viramos. Vamos a estar allá hasta que haga falta».

En el acto de despedida a las fuerzas y medios del Comando Provincial de Bomberos, estuvo presente la primera secretaria del Partido en la provincia, Deivy Pérez Martín y la gobernadora provincial, Teresita Romero.

Pérez Martín les trasladó un mensaje de apoyo del pueblo espirituano: «Estamos convencidos que van a cumplir la misión encomendada. Sabemos que cada uno de ustedes pondrán su máximo empeño para contribuir a restablecer esta Base de Supertanqueros. El pueblo espirituano los abraza, el pueblo de Cuba los abraza, cumplan dignamente con su deber, los esperamos para darles un abrazo»

A toque de sirena y con un grito de «patria o muerte: ¡venceremos!» partieron ante al aplauso de todas las organizaciones de masas y los funcionarios que se dieron sita frente al Comando 1 de Sancti Spíritus.

8:40 a.m. SINCRONIZA TERMOELÉCTRICA ANTONIO GUITERAS

La Unión Eléctrica informó este miércoles, en su cuenta en la red social Twitter, que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras sincronizó con el sistema electroenergético nacional.

La CTE se vio afectada en jornadas anteriores por el suministro de agua, lo que la obligó salir hasta tanto no se completara este proceso.

Especialistas de Bomberos de Cuba informaron con anterioridad que la Central, ubicada a más de cinco kilómetros del siniestro, no presenta ningún peligro.

8:30 a.m. IMÁGENES AÉREAS DE LA BASE DE SUPERTANQUEROS REVELAN LAS HUELLAS DEL DESASTRE

Imágenes tomadas durante el vuelo de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México sobre la zona siniestrada, informa el Canal Caribe.

8:00 a.m. VISITA ESTEBAN LAZO EVACUADOS POR EL SINIESTRO EN MATANZAS

El miembro del Buró Político y presidente de Asamblea Nacional del Poder Popular y Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, visitó la Universidad de Matanzas para conocer la situación de los 648 evacuados por el siniestro de la Base de Supertanqueros.

De acuerdo con el Gobierno de Matanzas, agradeció la valentía de cada joven que ofrenda su vida en la primera línea de combate para sofocar el incendio y ratificó sus condolencias a los familiares de los desaparecidos.

Durante el intercambio los evacuados agradecieron la atención del personal de trabajo y la preocupación de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y los trabajadores de la Universidad de Matanzas ratificaron el compromiso de apoyar en la recuperación de cada comunidad próxima a la zona del siniestro.

El presidente del Parlamento socializó también con las familias evacuadas en la Escuela Formadora de Maestros de Matanzas y convocó al trabajo coordinado de las organizaciones y el pueblo para enfrentar las pérdidas materiales y humanas ante un hecho sin precedentes en la Historia de Cuba.

Con información de Granma y las redes sociales