Ideal independentista sigue presente en Venezuela

Este 19 de abril el pueblo venezolano celebra un nuevo aniversario del primer grito de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. A 210 años de los hechos de abril de 1810, el ideal de autodeterminación que inspiró la gesta histórica en la ciudad de Caracas sigue vigente frente a la constante agresión de Estados Unidos y sus aliados contra el Gobierno venezolano.

A pesar de las sanciones económicas y financieras impuestas por EE.UU. y la campaña internacional contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la mayoría de los venezolanos han demostrado el apoyo al mandatario y el repudio a los planes intervencionista de Washington.

Desde 2014 a marzo de 2020 EE.UU. ha emitido más de 35 medidas coercitivas contra Venezuela entre las que destacan sanciones a la industria petrolera y el secuestro de cuentas bancarias del Gobierno venezolano en el extranjero.

Ante la dificultad para la obtención de recursos económicos para atender las necesidades de los venezolanos, el Gobierno de Nicolás Maduro ha seguido adelante con la agenda social para contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas en la mayoría de los venezolanos.

A pesar de estar atravesando la pandemia del Covid-19, EE.UU. no ha cesado en sus acciones y planes injerencistas contra el país suramericano, así lo han denunciado las autoridades venezolanos al develar un nuevo plan que contaba con la supuesta participación del Gobierno colombiano.

Venezuela ha recibido el respaldo de Gobiernos del mundo y de organizaciones regionales ante los constantes ataques y planes intervencionistas de EE.UU.

Organismos como la ONU, Caricom, AlBA-TCP han repudiado las imposición y recrudecimiento de las medidas coercitivas contra Venezuela, Cuba y Nicaragua en medio de la alerta mundial por la pandemia del coronavirus.

“Now is the time for global solidarity against the virus, not a time for war” they declared. #CoronavirusPandemic#FightCovidNotVenezuelahttps://t.co/uvoCwng5TU

— teleSUR English (@telesurenglish) April 19, 2020