Ian en el «top 5» de huracanes de Florida (+Fotos)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cree que Ian podría entrar en «el top 5 de los huracanes» que han azotado el estado. Más de 1,8 millones de floridanos se han quedado sin electricidad

El huracán Ian ha tocado tierra a las 19:05 (UTC) de este miércoles en la isla de Cayo Costa en Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Catalogado inicialmente como de categoría 4, Ian trajo consigo vientos máximos sostenidos de unos 240 kilómetros por hora, precisó la institución. La noche de este miércoles se informó que el huracán se había debilitado hasta la categoría 2.

I can’t believe in 2022 we’re still sending reporters out in Hurricanes like this pic.twitter.com/MsDtLw1bec — Read Class Struggle Unionism by Joe Burns (@JoshuaPotash) September 28, 2022

Mientras, más de 1,8 millones de floridanos se han quedado sin electricidad, según los últimos datos del portal poweroutage.us, que rastrea los apagones.

#Ian is emerging off the east coast of Florida and will spread heavy rain, coastal flooding and strong winds into parts of the Southeast: https://t.co/4cR0KazOWp pic.twitter.com/k3gsAL92CV — The Weather Channel (@weatherchannel) September 29, 2022

Ian en el ‘top’ 5 de huracanes de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el estado está listo para afrontar la emergencia climática. Para ello, las autoridades cuentan con vehículos anfibios para inundaciones, 42.000 técnicos de alumbrado, 7.000 efectivos de la Guardia Nacional y 179 aviones, comunicó.

En una rueda de prensa posterior, DeSantis enfatizó que la marejada ciclónica, que «probablemente» alcanzó su punto máximo, ya causó muchos daños, mientras que miles de floridanos necesitarán apoyo para las obras de reconstrucción.

«Van a ver vientos huracanados en los lugares de la Florida central. Claramente, es una tormenta tropical muy fuerte hasta que salga de la península de Florida en el Océano Atlántico», indicó. En este sentido, pronosticó que Ian podría llegar al «top 5 de los huracanes» que han azotado el estado.

Asimismo, comunicó que había enviado una carta a la Administración del presidente Joe Biden para declarar una gran emergencia en los 67 condados del estado. Además, solicitó el reembolso del 100 % de los gastos por adelantado durante 60 días para ayudar a Florida a avanzar en los trabajos de respuesta y reconstrucción. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que las autoridades locales contarán con pleno apoyo de los recursos federales.

DeSantis instó a los lugareños no bajar la guardia, incluso después del paso de la tempestad. «Durante el huracán Irma hubo siete muertos directos a causa de la tormenta y 77 decesos que fueron resultado de la tormenta posterior», recordó.

Horas antes, el impacto de Ian ya comenzó a sentirse en el área. Una alarma por viento extremo fue lanzada para Cape, Bonita Springs y Estero debido a los de vientos huracanados peligrosos de 121 kilómetros por hora. Desde la NHC advertían que el ciclón vendría acompañado de «marejadas, vientos catastróficos e inundaciones» en el estado.

Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró esta jornada el estado de emergencia ante los eventuales impactos de Ian. «Todavía es demasiado pronto para saber exactamente cómo afectará el huracán Ian a Carolina del Sur, pero los preparativos a nivel estatal están muy avanzados», afirmó, citado por prensa local.

Alright… The shark swimming on land is no longer a meme now because it actually just happened. #flwx #Ian pic.twitter.com/ifQUrkdVfi — BGWX (@BradyBGWX) September 28, 2022

Tomado de Rusia Today