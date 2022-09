Huracán Fiona se intensifica mientras azota a Puerto Rico

El huracán Fiona continuó ganando en organización e intensidad esta tarde, tras tocar tierra en un punto del extremo suroeste de Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora, con rachas superiores.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología de Cuba, la presión central descendió a 986 hectoPascal. Fiona continúa siendo un huracán categoría uno en la escala Saffir Simpson, de un máximo de cinco.

A las seis de la tarde, su región central se estimó en 18.3 grados de latitud Norte y 67.4 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 110 kilómetros al este sudeste de Punta Cana, República Dominicana. Se desplaza ahora al noroeste a 15 kilómetros por hora.

Radar data from @NWS indicate that Hurricane #Fiona made landfall along the southwestern coast of Puerto Rico near Punta Tocon at 3:20 pm AST. Maximum sustained winds at landfall were 85 mph (140 km/h) with a pressure of 986 mb (29.12 in Hg).https://t.co/j0OsjsddTD pic.twitter.com/B85U62octj

