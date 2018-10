Humedades en mi pared

Si de conflictos de vecindad se trata, el escenario de los edificios multifamiliares constituirá siempre un clásico. Sus moradores saben, o al menos deben saber, de antemano, que existen límites propios de estas construcciones y que lo más saludable para la convivencia de la comunidad será siempre respetar el espacio del otro.



Ya en el ámbito de los Tribunales Municipales Populares (TMP), los procesos más frecuentes relacionados con estas estructuras son las filtraciones, una significativa molestia que provoca humedades y manchas en paredes y techos de los apartamentos.

“El Tribunal no tiene aquí una práctica de mucho tiempo, pues todos los procesos se ventilaban en la Dirección Municipal de Vivienda (DMV), donde existe un departamento dedicado a estos temas; ya hoy está delimitado que su competencia radica en las áreas comunes”, comenta Yaisery Brunet Romero, presidenta de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular (TPP).

Ante un conflicto entre vecinos, los especialistas recomiendan primero conocer a fondo el problema, intercambiar, indagar, determinar dónde radica la causa, buscar soluciones.

“Si fuese por filtraciones, no tuviese una relación con las áreas comunes, y se decide por la vía judicial, el titular de la vivienda contrata los servicios de un abogado para interponer una demanda”, explica Tania Beatriz Valdés Vega, jueza de la mencionada Sala del TPP.

“Hoy las personas acuden a nuestra institución para esperar que esta determine la obligación del vecino, ya sea a eliminar la perturbación o a indemnizar por los daños provocados. Siempre debe acudir el titular de ambas partes, ya sea propietario o arrendatario, pues en él radica la obligación y responsabilidad con asuntos concernientes al inmueble”, añade Brunet Romero.

Disímiles variantes surgen en estos procesos, los cuales necesitan de pruebas especializadas, como la del colorante, idónea para determinar la causa y el lugar de la filtración. ¿Y si esta es responsabilidad del deterioro o la mala construcción del inmueble?

“Ya eso no constituye un conflicto de vecindad, aclara Tania Beatriz, no compete al tribunal resolverlo; tiene una tramitación, pero por mecanismos administrativos (como la DMV) y gubernamentales, donde ya entran a jugar su rol el delegado de la circunscripción, el presupuesto del Estado, etc.”.

En la Sala Civil del Tribunal, ambas posibilidades resultan igual de comunes, “incluso, algunas veces pueden combinarse, pues, aun cuando la afectación no la cause el vecino, este puede contribuir a aliviarla, si lleva una conducta que no perturbe al otro más allá de lo generalmente permitido, digamos, por ejemplo, cuidar el buen estado de sus instalaciones sanitarias, o no baldear excesivamente.

“En ocasiones la parte afectadora se niega, otras veces alega no contar con los recursos, pero esto último no es motivo para exonerar, lo trabajamos en la ejecución de la sentencia al establecer un término adecuado, o puede llegarse a un acuerdo”, agrega Yaisery Brunet Romero.

Existen además violaciones contravencionales que no requieren de una sentencia penal, sino del accionar del cuerpo de inspectores, por ejemplo, las cuales están descritas en las regulaciones urbanísticas del territorio o en el Reglamento General de Edificios Multifamiliares, y están relacionadas con “provocar daños materiales a otras viviendas; maltratar las paredes, elevadores, muros, puertas, ventanas o la impermeabilización de la cubierta del edificio;” por solo citar algunos incisos.

Hasta aquí el tema de los edificios multifamiliares. Recuerde que nos interesan sus vivencias, sus opiniones y sus interrogantes. El próximo tema: paredes medianeras.