Hierro 3: Los silencios de Kim Ki-duk

La obra de Kim Ki-duk, uno de los m√°s conspicuos y leg√≠timos representante del nuevo cine surcoreano -mal que le pese a quienes ya abjuraron de s√≠ o a los cr√≠ticos franceses, tan dados a descubrir autor√≠as pero hura√Īos incre√≠blemente ante su obra-, abre brechas de insospechadas cuan luminosas aperturas hacia un universo de significados que apunta, en primer caso, a la extraordinaria complejidad de las relaciones humanas en la frialdad del mundo moderno.

Sus filmes angustian y apasionan, abruman de inc√≥gnitas y desbaratan falsas intuiciones, a trav√©s de relatos generadores a dos manos del estupor y la desaz√≥n que se agazapan en las capas de sentido de una po√©tica salvajemente l√≠rica y signada por la desconcertante ambig√ľedad que supone el establecimiento de una portentosa potencialidad dialog√≠stica por intermedio de historias donde prima el laconismo casi extremo de sus personajes. Como los callados protagonistas de Hierro 3, uno de sus trabajos m√°s apasionantes recompensado en 2004 con el Le√≥n de Plata en el Festival de Venecia, la Espiga de Oro en el de Valladolid y el Premio FIPRESCI al mejor filme del a√Īo en el planeta.

Los seres humanos que vertebran la trama nada coral de esta pel√≠cula, como la mayor√≠a de las de Kim, no son reacios a la palabra por mera gratuidad del autor. Semejante desd√©n por darle trabajo a la lengua tiene una ex√©gesis bis√©mica en su caso: el realizador est√° certificando su convicci√≥n de fe en torno a la maculaci√≥n verborreica del sujeto contempor√°neo a la belleza y las posibilidades del l√©xico; pero a la vez est√° potencializando como probablemente ning√ļn otro creador de la actualidad la capacidad de la imagen cinematogr√°fica per se, al tiempo que por la v√≠a de un -a esta fecha- extra√Īo mecanismo de asociaci√≥n con antiqu√≠simas certezas de distintas cosmogon√≠as filos√≥ficas y religiosas, se rinde a la majestuosa eficacia comunicacional del silencio en la transmisi√≥n de sentimientos e ideas.

La ausencia de voz de Hierro 3 se llena de parlanchines significados que dialogan en territorio del mutismo y se acent√ļan en la gradaci√≥n de Kim de las pulsiones o tensiones de los personajes en sus escenarios de interacci√≥n, por lo general aqu√≠ reducidos, merced a situaciones donde determinado adem√°n o la angulaci√≥n de cierta mirada se rentabilizan m√°s por el director que las cien palabras disponibles de un parlamento cualquiera. (‚ÄúLos gestos, sean buenos o malos, son m√°s sinceros que las palabras. Escribo mis guiones con algunos di√°logos, pero una vez que comienzo a filmarlos los voy eliminando. Eso permite que el p√ļblico construya otros, propios, con su imaginaci√≥n‚ÄĚ, ha sostenido el director). Las im√°genes de la cinta portan una inefable capacidad de acercamiento con el narratario, que entrega la informaci√≥n necesaria como para intentar (solo eso, absolutizar con el director de La isla resulta harto peligroso) comprender las dif√≠ciles psicolog√≠as de los personajes centrales.

Hierro 3 hace trabar contacto al espectador con las circunstancias de un curioso joven motorizado que se cuela en domicilios ajenos, vive de forma pasajera y sin inter√©s que le exaspere fragmentos prestados de las existencias de sus due√Īos, pero sin llegar a una metamorfosis que los convierta mentalmente en ellos, aunque a veces les resuelva alg√ļn problemilla dom√©stico y todo. De eso no va su permanente itinerario interhogare√Īo. El personaje no muestra sentido alguno del concepto de propiedad, mas no visto ello desde un irrespeto suyo de la ley a dicha instituci√≥n, sino acaso desde el cuestionamiento al vac√≠o de su mismo sustrato. Y es que esta obra, por arriba de otras viables interpretaciones, representa sutil par√°bola del realizador acerca del ansia desmedida de posesi√≥n de la especie en los d√≠as corrientes. Aunque sin llegar al anatema moralizador, porque tampoco de eso precisamente va completamente el largometraje.

M√°s que difuminar mensajes, a Kim le interesa que compartamos el destino de este personaje desde el momento en que conoce, durante una de sus inopinadas visitas, a la abusada compa√Īera de un rico ejecutivo. Es en este instante cuando uno y otra se fundir√°n en una bella como curiosa relaci√≥n, luego que el intruso deje tumbado en el piso al violento marido con las bolas de golf disparadas como bombas de ca√Ī√≥n de fort√≠n por el hierro 3, el muy poco usado palo de ese deporte que identifica al filme.

Cual resulta t√≠pico en el realizador de El arco, los objetos adquieren un poder simbol√≥gico y este palo plet√≥rico de sugerencias, del que de aqu√≠ en m√°s no se desprender√° el joven, ser√° a la vez arma justiciera, instancia de compa√Ī√≠a en un mundo sometido al aislamiento, e incluso inspiraci√≥n de esperanza. Pero tambi√©n causa de aferramiento, de dependencia, con lo cual Kim de alguna manera tambi√©n habla del comprometimiento objetual del individuo en tanto fen√≥meno contempor√°neo.

Es este un filme nutrido por un lirismo sublimado motivador de fort√≠sima carga de evocaciones, que por fortuna se libra del af√°n po√©tico a ultranza del cierre de El arco; y pese a su fluencia parsimoniosa, el tempo calmo y la jerarqu√≠a del detalle, no alcanza en ning√ļn caso los excesos contemplativos de Primavera, verano, oto√Īo, invierno‚Ķ y primavera. Aunque la coherencia no sea su fuerte, alg√ļn remache filosurrealista no quede bien cocinado o en lo personal me choque, y a veces el concepto visual hale m√°s la cuerda del inter√©s del director que la propia hilatura argumental, constituye una pieza b√°sica para girar la llave y abrir la puerta hacia el universo del autor de Samaritan girl (Mejor Direcci√≥n en el Festival de Berl√≠n de 2004): una filmograf√≠a que ha tenido en cuenta temas tan acuciantes como la crueldad y la violencia humanas, la prostituci√≥n, la soledad, las f√ļtiles preconcepciones y las relaciones entre el sujeto y su entorno.

Hierro 3, filme de enigm√°tica belleza de este surcoreano amante de Godard afincado en Par√≠s hace a√Īos, es una obra de silencios y miradas de dos incomprendidos que defienden sus propios universos morales, como dir√≠a alg√ļn personaje de Woody Allen. El dolor, el amor y quiz√° su propia condici√≥n de outsiders identifica a nuestros Sun-hwa y Tae-suk en la contradictoria elocuencia lac√≥nica con que esquirla los esquemas, minan los t√≥picos y fraguan su particular poes√≠a de la vida.