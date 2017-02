Hecmay y el bichito de la literatura

La buena fantas√≠a, la que no quema los barcos a los j√≥venes y ni les impide regresar a la realidad a trav√©s de sus distorsionados parajes, atrapa y no te deja desde la primera p√°gina hasta la √ļltima. Adem√°s, cuando encuentras una redacci√≥n simple a la par que fluida, todas las condiciones est√°n dadas para que el adolescente no suelte el libro en toda la semana.

Hecmay Cordero Novo utiliza este recurso con la maestría de alguien que se ha tomado el oficio en serio. Dos veces ha ganado el Premio Fernandina de Jagua; primero en el 2011 y luego en el 2016. Sin embargo, mucho camino resta todavía, sobre todo cuando el bichito literario te pica.

Muchos escritores se inventan determinados rituales, se refugian en los acontecimientos naturales, en el mar mismo‚Ķ ¬ŅQu√© necesita Hecmay para escribir?

“Nunca antes me lo habían preguntado (sonríe). Imagino que cada persona encuentra la inspiración en su experiencia personal. Yo necesito estar en paz conmigo misma, tener parte de mis problemas resueltos y, sobre todo, mucha tranquilidad. También necesito estar leyendo; lo mismo literatura infantil, para adultos o juvenil.

‚ÄúA veces intento caminar por la calle, mirar a la gente (‚Ķ) porque de cualquier lugar te surge una idea. Mi hija, lo que me cuenta de la escuela y de sus amiguitos, es una fuente inagotable de inspiraci√≥n. As√≠ uno puede introducirse un poco en la forma de pensar de los ni√Īos. Aunque mi objetivo no es el p√ļblico infantil espec√≠ficamente, sino tambi√©n a los adolescentes‚ÄĚ.

¬ŅPor qu√© le llama la atenci√≥n el recurso de las brujas?

‚ÄúCada cual escoge el tema con el que se siente m√°s identificado: monstruos, dragones, hadas, vampiros, entre otros. A m√≠ me gusta la fantas√≠a, pero no es lo √ļnico que he creado. Yo tengo otros cuentos m√°s realistas, m√°s cotidianos; aunque en muchos de mis trabajos, sobre todo en los m√°s reconocidos, emplee este g√©nero‚ÄĚ.

¬ŅExiste alguna carrera que pueda servir de atajo para ser un escritor?

‚ÄúDe ninguna licenciatura, al menos en este pa√≠s, te grad√ļas con el t√≠tulo de escritor. La misma carrera de Letras, tal vez la de Periodismo, incluyen en su curr√≠culo asignaturas relacionadas con la redacci√≥n. Aunque yo le recomendar√≠a a los j√≥venes el Curso de T√©cnicas Narrativas Onelio Jorge Cardoso. Mi hermana Melissa (Cordero Novo) lo curs√≥; sin embargo a m√≠ me cogi√≥ un poquito tarde porque eso es hasta los 35 a√Īos.

‚ÄúDe todas formas, como todo oficio de la vida, el escritor se hace escribiendo. Solo as√≠ podremos descubrir en nosotros mismos nuestro propio estilo narrativo y de qu√© manera uno cree que la historia se contar√° mejor. Puedes tener mucho talento, pero si no tienes el conocimiento y la pr√°ctica, entonces no tienes nada‚ÄĚ.

¬ŅCrees que la promoci√≥n que se les da a los creadores cubanos, espec√≠ficamente a los cienfuegueros, es suficiente?

“Siempre se puede hacer un poquito más. Hay mucha literatura de la editorial Mecenas que las personas no las consumen porque no la conocen. Yo no puedo hablarte exactamente del quehacer de promoción que hacen las editoriales, porque no trabajo ahí.

‚ÄúEn mi caso particular, la primera vez que gane el Premio Fernandina de Jagua con El √°lbum de mi familia en el 2011, me acuerdo que fui a la primaria Guerrillero Heroico y tuve otras actividades en el Bulevar. Fuera del marco de la Feria del Libro, a m√≠ nunca me han invitado a hacer promoci√≥n de mis textos‚ÄĚ.

Usted escribe para ni√Īos y deja entrever un trasfondo del cual se puede nutrir cualquier clase de lector ¬ŅPor qu√© opta por esta variante?

‚ÄúLa literatura es √ļnica. Hay quien la divide por categor√≠as, pero esa divisi√≥n no est√° perfectamente delimitada. Las madres y las abuelas tambi√©n disfrutan de la literatura infantil cuando leen a sus chicos. Cuando t√ļ escribes, aunque lo dirijas a un p√ļblico en particular, corres el riesgo de someterte al juicio de otras personas de mayor o menor edad‚ÄĚ.

Las hermanas Cordero Novo tienen sensibilidad para escribir, para la literatura en sí misma…

‚ÄúPor la sangre o la gen√©tica, supongo yo. Nuestros padres se graduaron de ingenier√≠a. No obstante, a m√≠ pap√° le gustaba estudiar; siempre ten√≠a muchos libros en la casa, pero lo que estudiaba era Matem√°tica y Mec√°nica. El h√°bito de lectura s√≠ vino por el lado de mi mam√°‚Ķ y a mi hermana supongo tambi√©n le lleg√≥ por esa v√≠a‚Ķ‚ÄĚ.

¬ŅSepult√≥ la Hecmay escritora a la Hecmay abogada?

‚ÄúBueno, creo que s√≠ (se r√≠e). Yo estudi√© Derecho, me gradu√© en el a√Īo 2000 y un par de a√Īos despu√©s, dej√© de ejercer. No por la literatura, sino por un proyecto artesanal al cual estoy vinculada junto a mi esposo. No obstante, a partir del premio se despert√≥ mucho m√°s la autora y quiz√°s se acost√≥ a dormir otro poquito la abogada.

‚ÄúNo lamento haber escogido la carrera que estudi√©. Tal vez me impidi√≥ dedicarle mayor cantidad de tiempo a leer o prepararme en cuanto a t√©cnicas narrativas. Estoy consciente que para ser escritor debo estudiar mucho; pero bueno, a veces en la vida las cosas te llegan cuando tienen que llegar, no cuando t√ļ quieres que lleguen‚ÄĚ.

Para Hecmay la computadora siempre est√° encendida, el ‚ÄúWord‚ÄĚ abierto, los libros a punto de terminar. No cesa de entretejer historias. Vuelve una y otra vez porque cuando el bichito de la literatura pica, te contagias para siempre con el deseo de crear.