Hebe de Bonafini destaca dignidad de Cuba y pide fin de la OEA (+Video)

La presidenta de la Asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, destacó este jueves la dignidad del pueblo cubano y señaló que a la Organización de Estados Americano (OEA) hay que arrancarla de raíz.

La defensora de derechos humanos dedicó su espacio virtual de este jueves, denominado ¨Mateando con Hebe¨ a Cuba y fustigó el papel de la OEA y su Consejo Permanente, que esta semana intentó una sesión virtual extraordinaria para analizar la situación de la isla.

La reconocida líder de las madres de Plaza de Mayo, dijo que Cuba es el jardín para Latinoamérica y tiene mucha dignidad y amor a su Revolución. Aseguró, además, que Cuba ha demostrado que se puede, por eso los yanquis no saben qué hacer y ahora quieren que vaya la OEA, no hay que permitirlo lo que hay que hacer es acabar con el bloqueo, dijo en referencia al cerco unilateral impuesto a la isla hace más de 60 años por Estados Unidos. ‘Hay que sacarse el sombrero para hablar de los cubanos, lo que han hecho en 60 años no se puede creer’, enfatizó durante su conferencia virtual.

Bonafini señaló que la Asociación que dirige escribió una carta tras escuchar al presidente mexicano Andrés López Obrador en la cual piden el fin de la OEA. En otro momento, la activista se refirió a los varios países que en los últimos días han mostrado su solidaridad con Cuba y enviaron barcos con medicinas y alimentos.

Convidó a esas 184 naciones que condenaron el bloqueo a seguir ese ejemplo. Hay que ayudar, si mandáramos 184 barcos llenos de medicina y comida le daríamos un buen empujoncito al pueblo cubano, sostuvo.

En Video: Fragmento Marcha N° 2259 – Hebe De Bonafini​ «No hay que permitir que vaya la OEA a Cuba, hay que terminar con el bloqueo»