“Hay que ponerle corazón y amor a la tierra”, afirmó Alexis Díaz Ortiz, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, quien labora en la Empresa Agropecuaria Horquita, de la provincia de Cienfuegos.

El destacado obrero agrícola intervino en la Conferencia del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros (SNTAFT) correspondiente al municipio de Abreus, y realizada como parte del proceso previo a la Segunda Nacional, la cual se efectuará en diciembre de este año.

En las intervenciones los delegados insistieron en la necesidad de producir más para mejorar la oferta de alimentos para el pueblo, fortalecer las exportaciones, darle mayor prioridad a las innovaciones y utilizar productos biológicos para la atención fitosanitaria a las plantaciones.

Mayté Yera Santana, secretaria general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Cienfuegos, señaló que transformar el funcionamiento del sindicato es esencia básica y en tal sentido recalcó la trascendencia de la asamblea de afiliados, en la cual se debe orientar, comunicar e informar, pero también contribuir a la preparación de los integrantes de cada colectivo.

Criticó la no aplicación en dos empresas del sector en Abreus de la Ley 38, que establece la remuneración a los innovadores y racionalizadores por sus aportes y soluciones, a pesar de que ello no ha impedido afrontar y resolver no pocos problemas.

Roberto del Pino González, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), señaló que el camino a seguir por las entidades no puede ser el de establecer procesos de disponibilidad de los trabajadores. “Hay quienes se dedican a describir los problemas y no piensan en las soluciones”, dijo.

Los participantes también se refirieron a la mala calidad de la ropa y el calzado para laborar y los altos precios que ahora tienen establecidos, y a lo necesario que resulta “aterrizar” las utilidades financieras e informarles a los trabajadores cómo son distribuidas.

Yarisbel Molina Fernández fue ratificada secretaria general del buró municipal de ese sindicato en Abreus.