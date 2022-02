Haití: Juez niega haber vinculado a primer ministro con magnicidio

El juez Gary Orélien, retirado a finales de enero de la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, negó haber vinculado al primer ministro Ariel Henry en la trama demagnicidio, como sugirió un reporte de la cadena estadounidense CNN.

Orélien, quien hasta hace pocas semanas estuvo frente a la investigación del magnicidio, dijo a Radio Caraïbes que nunca conversó con un exejecutivo del Gobierno del jefe de Estado asesinado, ni le reveló información sobre el caso, aseguró.

“De hecho, fui contactado por un hombre llamado Etant Dupain, que se presentó como un periodista que trabajaba para el periódico estadounidense CNN. Me quiso preguntar sobre el expediente del asesinato de Jovenel Moïse, le dije que no tenía nada que decir, porque ya me he retirado de este caso”, aseveró el magistrado.

Este martes el multimedio afirmó poseer un audio en el cual Orélien confiesa que el primer ministro está relacionado con la planificación del magnicidio y vinculado con uno de los autores intelectuales.

“Ariel (Henry) está conectado y es amigo del autor intelectual del asesinato. Lo planearon con él. Ariel es el principal sospechoso del asesinato de Jovenel Moïse, y él lo sabe”, dijo el magistrado, según CNN.

También la plataforma de investigación AyiboPost tuvo acceso a una grabación de Orélien entre octubre y noviembre pasados, en la cual declara que Henry estuvo relacionado con “la locomotora, el iniciador del magnicidio que es su amigo y que planeó el día del magnicidio con él”, en referencia al abogado Joseph Felix Badio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Para el magistrado, quien aseguró que emprenderá acciones legales contra el periodista que lo contactó, “gente bien situada” quiere poner en peligro su vida y la de su familia.

Orélien se retiró del archivo a finales de enero, tras la negativa del decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Saint Vil, de extender el plazo de la investigación.

El juez también fue blanco de acusaciones de corrupción, formuladas por la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, según la cual recibió al menos 25 mil dólares de uno de los policías liberados.

El letrado asumió la investigación en octubre, y durante ese periodo entrevistó a más de 30 personas, sin embargo, aún ningún sospechoso está formalmente acusado.