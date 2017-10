Habana Blues no sale muy mal al valorar la media del grupo de pel√≠culas sobre tema cubano hechas por directores que no lo son, en un apartado donde est√°n incluidas propuestas tan desesperantemente infames como Noventa millas (Francisco Rodr√≠guez); Malabana (Guido Giandolsolti); El sexo lo cambia todo (Luis Carlos Lacerda); Rosa la China (Valeria Sarmiento) o El loco so√Īador (√Āngelo Rizzo), entre otras que ni vale la pena recordar. Comoquiera que los t√©rminos de comparaci√≥n le confieren cierta ventaja previa al filme del espa√Īol Benito Zambrano, en tanto sus hom√≥logas son bodrios de antolog√≠a, no albergue tampoco mucha esperanza el espectador de que Habana Blues sea una gran pel√≠cula. El hecho de que sobresalga en tan pedestre selecci√≥n no entra√Īa tal cosa, solo que se trata de algo mejor y punto.

Lo es porque detr√°s tiene a un buen director como Zambrano -quien con su pel√≠cula Solas demostr√≥ que conoce bien al cine y los hombres-, un realizador que estudi√≥ Direcci√≥n en nuestra Escuela de Cine de San Antonio de los Ba√Īos, y para quien Cuba es una suerte de segunda patria. Zambrano siempre dijo que le deb√≠a esta pel√≠cula a la tierra donde aprendi√≥ cine, a su gente, a su m√ļsica. Y por eso Habana Blues es una pel√≠cula de gente y de m√ļsica. Pero, de priorizar, m√°s de lo primero. De la gente y de sus conflictos; de dilemas √©ticos, existenciales, morales; de circunstancias traum√°ticas; de cuitas y sue√Īos: algunos cumplidos, a costo del alma; y otros no, a bien de la dignidad. Paradoja que no lo es al visionarse el desenlace del relato. Si bien al planteamiento de la realidad cubana, en una variante ligera del realismo sucio americano tropicalizado a lo Pedro Juan Guti√©rrez et al, lo lastima una asunci√≥n en cierto modo simplista donde no existen concatenaciones ni una visi√≥n multiangular de las fenom√©micas puestas sobre la escena, s√≠ hay bastante aqu√≠ del d√≠a a d√≠a cubano, del modo de pensar y obrar de algunos de los tipos de personas que conforman nuestro mosaico social.

Zambrano opin√≥ antes de estrenar el filme en Espa√Īa, donde fue de los grandes sucesos del a√Īo 2005, que ‚Äúesta isla tiene una juventud vital, colorista, gente muy guapa, elegante y limpia. As√≠ que nos propusimos retratar a una ciudad (La Habana) que en ocasiones puede ser gris, pero que est√° llena de color y repleta de melod√≠as‚ÄĚ. Si bien a Zambrano puede que se le vaya la mano en el gris, es consecuente con lo que expresa, pues a la nervadura de su filme la electriza un ritmo, una policrom√≠a y una vitalidad extraordinarias. Solo por eso y por las magn√≠ficas actuaciones de los dos protagonistas, Alberto Yoel y Roberto √Ālvarez, y la novel Yailenis Sierra -sin descartar a actores de la vieja guardia cubana que dan lo suyo y entre los que descuella Zenia Marabal en un rol lleno de fuerza-, merece ser visto este largometraje, algunas de cuyas escenas por cierto fueron filmadas en Cienfuegos. Por eso y por una gratificante banda sonora de sonoridades duras donde ponen voz e instrumentos Tribal, Telmary, Cuba Libre, Escape, Free Hole Negro, Tierra Verde, William Vivanco, Kelvis Ochoa o X Alfonso, quien compuso parte de la m√ļsica y pone la voz de Ruy (Alberto Yoel), uno de los dos j√≥venes m√ļsicos amigos que son las columna de esta historia donde se agolpan muchos temas e intenciones, mas en la cual si a algo se le concede especial atenci√≥n es al valor de la amistad.

Habana Blues, empero, no llega a ser grande porque Zambrano y el coguionista Ernesto Chao no limpian de ruido un discurso tendente a una recurrente aspersi√≥n/dispersi√≥n; porque pretenden naturalizar tanto ‚Äúlo aut√©ntico cubano‚ÄĚ que llegan a la afectaci√≥n -baste ver la fogosidad verbal del personaje de Tito, defendido por Roberto √Ālvarez-; porque sostienen troncos de la concepci√≥n narrativa sobre pilares anclados en miradas cuando menos t√≥picas de coyunturas sociales; porque le falta la calidad prima de la matizaci√≥n a las salidas dram√°ticas propuestas: son demasiado radicales, nadie adopta t√©rminos medios, nadie hace nada por solucionar entuertos que el relato te demuestra pueden ser arreglados; porque a la vocaci√≥n de documento la lastra el exceso de sentimiento (algo m√°s o menos parecido le pasaba a Fernando P√©rez en su Suite Habana); porque la sombra gigante del Buena Vista Social Club, de Wenders, no deja de proyectarse a su espalda.