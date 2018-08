Guitarra y verso: La evolución de Residente

“Soy, soy lo que dejaron, /soy toda la sobra de lo que se robaron. /Un pueblo escondido en la cima, /mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima. /Soy una fábrica de humo, /mano de obra campesina para tu consumo. /Frente de frío en el medio del verano. /El amor en los tiempos del cólera, mi hermano”, así inicia la canción Latinoamérica, del dúo puertorriqueño Calle 13.

En el programa Conversando con Correa, René Pérez “Residente”, le cuenta al exmandatario ecuatoriano cómo la compuso: “Justo estaba saliendo de Nicaragua y había acabado de ver a unos chamaquitos que pertenecían a un proyecto social que intentaba sacarlos de la calle. Tenía unas fotos con ellos. Hacía tiempo que quería escribir algo como Buscando América, de Ruben Blades, pero que tuviese más palabras, porque soy rapero. Mirando esa foto dentro de un avión, porque odio los aviones y es donde mejor escribo, porque me da miedo, empecé a escribir el tema. Me tomó tiempo llegar a donde quería, pero llegué”.

Quien pensó que René Pérez sería un reguetonero más, o sencillamente, un reguetonero, se equivocó de manera rotunda. El que escucha sus primeros discos, se percata de que el cambio no ha sido tan radical como muchos piensan. Lo cierto es que este compositor ha evolucionado tanto artística como intelectualmente y da muestra de ello en cada nueva producción.

Tal vez por instinto, dice mucho con una sabiduría casi natural. Como canta en otra de sus producciones: “No me regalen más libros, porque no los leo/ Lo que he aprendido es porque lo veo/ Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso/ El tiempo no me mueve yo me muevo con el tiempo”.

Hoy los músicos le temen al compromiso político por miedo a perder seguidores, así se lo hizo saber a Rafael Correa: “Los artistas se tienen que meter en todo lo que los afecta. El artista que no se meta es porque quiere seguir sonando en la radio y porque tiene unos miedos que no debería tener como artista (…). Se tienen que meter en política porque eso al final les afecta a sus familias, a sus hijos, al futuro de su país”.

Ha grabado canciones con Silvio Rodríguez, Juanes y con el guitarrista Tom Morello, quien ocupa el lugar número 26 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de la historia según la revista Rolling Stones. Morello participó en Multiviral, una de las composiciones más agresivas de René: “El que controla, el que domina, /Quiere enfermarte pa’ venderte medicina. /Nos endrogan, nos embrutecen, /Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. /Son las mentiras recalentadas, /nos alimentan con carne procesada. /Y la gente sigue desinformada. /Una noticia mal contada es un asalto a mano armada”.