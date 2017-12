Ufff, es jueves, cierre de la edición del periódico semanal donde trabajo como editora de noticias y me acabo de enterar de que Guillermina es la correctora de guardia. Ya estoy pensando que esta será, sin dudas, una jornada larga. Porque ella es muy meticulosa en el trabajo, tanto, que agota a los editores.

Y todo sucede jueves, los mismos sextos d√≠as en que mi hija viene de pase de su escuela y quiero estar temprano en casa para recibirla. La Guille viene hoy TERRIBLE, me cuentan al llegar a la Redacci√≥n. Que si el punto y coma est√° mal empleado, que ese nombre nunca lo ha visto con una zeta, el n√ļmero del semanario est√° mal y ha salido dos veces de manera incorrecta, el apellido de ese cient√≠fico est√° mal escrito, el hombre est√° en una zona de pesca a kil√≥metros de profundidad y ella empe√Īada en localizarlo y contactarlo a toda costa. A este paso no terminamos.

La lenta, así la hemos bautizado, porque no hay cierre de edición que ella no atrase, seguro que no. Algo encuentra, ya veremos. Tiene un arte para chocar con las erratas, palabras mal divididas que terminan en ano o culo, nombres mal escritos, términos que no se emplean correctamente, errores de contenido, en fin, la Lenta se las trae, a no dudar.

Ya son casi las 10:00 de la ma√Īana y Guillermina no llega, ufff, Usted ver√° que hoy me complico. Pero ahora recuerdo que ella ten√≠a una cita con el m√©dico, que no se ha sentido bien, tose mucho, no tiene apetito‚Ķ Ya comienzo a preocuparme. Al mediod√≠a la noticia nos consterna, est√° ingresada y no vendr√° en toda la semana.

Se suceden los d√≠as, empeora‚Ķ Co√Īo, pero qu√© manera de extra√Īarla, no puede ser, ella no puede estar as√≠ de enferma, no ella‚Ķ Guille no merece ese destino, la quiero aqu√≠, no importa que se atrase la edici√≥n, vaya, estoy dispuesta hasta terminar en la noche, pero que nos acompa√Īe con sus ‚Äúpodridas‚ÄĚ, con sus arreglos de √ļltima hora‚Ķ

Pero la Guille no estar√° m√°s, porque una enfermedad mala, de las peores, la mantiene en casa, p√°lida, sin cabellos y hoy, hoy me ha recibido con l√°grimas. Co√Īo Guille, no me hagas eso, no me llores en el hombro, si tu eres la m√°s fuerte.

¬ŅC√≥mo voy a terminar cada edici√≥n sin estar? Me desmorono, no sab√≠a que era tan importante para mi. Y me duele, me duele profundamente verla a ella, una se√Īora de estirpe, derramando l√°grimas en mi hombro y yo tambale√°ndome con un kake que le llevo por su cumplea√Īos, porque aunque no est√©, SIEMPRE la voy a extra√Īar.

