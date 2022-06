¿Granma o Matanzas? ⚾️ Hoy se define el dilema

El tiempo transcurrió y una de las líneas más famosas de la literatura sigue de moda en el contexto beisbolero de Cuba: ¿Granma o Matanzas?, “he ahí la cuestión” que hoy sí tiene las horas contadas.

En un texto publicado el pasado 17 de junio, el segundo párrafo advirtió: Ni el mismísimo William Shakespeare en el papel de Nostradamus sería capaz de resolver el acertijo o, mínimo, despejar con total fiabilidad un playoff final que se antoja harto parejo entre Alazanes granmenses y Cocodrilos matanceros.

Y nada estuvo más cercano a la realidad: ambas escuadras dirimirán hoy desde las dos de la tarde (hora de Cuba) el título nacional en un séptimo y decisivo juego que, al fin, despejará la incógnita de moda en el panorama deportivo de la isla.

Casi dos semanas pasaron desde el comienzo de la pugna y todavía no tenemos el ganador, pero los mentores Carlos Martí y Armando Ferrer utilizarán ahora los medios disponibles para finiquitar de forma exitosa el certamen en un estadio Mártires de Barbados pleno de capacidad.

Empero, ambos entrenadores tienen “el agua hasta el cuello” por molestias musculares de algunas de sus principales figuras, lo que obliga a buscar variantes y “sacudir” el banquillo.

Al redactar estas líneas, Martí espera la recuperación total de su torpedero titular Yulián Milán y parcial del jardinero Francisco Venezia, mientras Ferrer reza por la mejoría de dos atletas claves: el campocorto Erisbel Arruebarrena y el segunda base Yadil Mujica.

De ahí que hablar de las alineaciones no sea lo más conveniente, aunque nombres como Osvaldo Abreu, Guillermo Avilés, Carlos Benítez e Iván Prieto no faltarán en el line up de los Alazanes, ni Ariel Sánchez, Jefferson Delgado, Javier Camero y Yariel Duque en el caso de los saurios.

Confirmados quedaron los lanzadores abridores: Leandro Martínez defenderá la causa local en pos de la remontada y Yamichel Pérez intentará guiar a los matanceros hacia el triunfo, un duelo de zurdos que se antoja harto interesante tras lo analizado en la disputa de la corona.

A sus 42 años, Martínez protagonizará su tercera salida en la final y aunque no suma decisiones, los especialistas resaltan sus números, tras 13 entradas completas, dos carreras (1.38 de efectividad), ocho hits, igual cifra de boletos, siete ponches y .178 de average de los contrarios (45-8).

De hecho, el día 24 tuvo una labor de ensueño (6.1, 1C, 2H, 4K, 3BB), al colocar la TeamMate en las esquinas, cambiar continuamente el ángulo de salida de los envíos y mantener precisión quirúrgica durante 6.1 innings de labor, con apenas dos sencillos en la hoja de estadísticas.

Empero, el alto mando de Granma decidió sustituirlo y confiar en Kelbis Rodríguez, quien nunca olvidará el primer bambinazo de Ronnie Muñiz en el máximo torneo de la mayor de las Antillas ni el revés de su escuadra en el parque Victoria de Girón.

Pérez, en tanto, conserva estatus de invicto en la postemporada, con balance de 3-0 (1-0 ante Alazanes), y también acumula dos apariciones en la definición de la lid: 14 capítulos, similar dígito de imparables, cuatro anotaciones (2.57 PCL), cinco bases por bolas, siete retirados a través de los strikes y .269 le promedian los rivales (52-14).

En conferencia de prensa, Martí y Ferrer dejaron claro que utilizarán a todos los jugadores necesarios en pos de lograr el propósito: levantar la corona de campeón del béisbol en Cuba. (Prensa Latina)