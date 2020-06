Golpistas bolivianos quieren prorrogarse, afirma Evo

Los gobernantes golpistas de Bolivia rehúyen la celebración de nuevas elecciones y develan ineptitud para afrontar los problemas del país, declaró el expresidente Evo Morales.

Los miembros del Ejecutivo de facto rechazan la realización de esos comicios y son incapaces de atender las consecuencias de la pandemia, añadió en su cuenta de Twitter el exjefe de Estado, víctima de una asonada en noviembre pasado.

Rechazan la realización de las elecciones, son incapaces de atender las consecuencias de la pandemia y solo quieren prorrogarse. La grave crisis solo puede ser resuelta con autoridades elegidas. La defensa de la democracia es una de nuestras tareas más importantes. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 13, 2020

Según el líder político, los actuales funcionarios ‘solo quieren prorrogarse’ y actúan con irresponsabilidad ante una grave crisis, ‘que solo puede ser resuelta con autoridades elegidas’.

Para el expresidente de la nación multiétnica andina ‘la defensa de la democracia es una de nuestras tareas más importantes’, en alusión a la lucha de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) por recuperar sus espacios históricos.

‘Alertamos a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de facto de Bolivia de impedir la realización de elecciones, impidiendo que las bolivianas y bolivianos ejerzan sus derechos’, subrayó el exgobernante.

La presidenta de facto, Jeanine Áñez, fue sorprendida el jueves pasado por la publicación de una conversación con su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en las que este la conminaba a obviar declaraciones sobre los comicios.

‘No hables de eso, no comentes de eso’, le interpelaba Murillo a la mandataria golpista, mientras ella estaba de espaldas a los periodistas, sin percatarse de que estos grababan el diálogo.

Añez continuó como si nada hubiera ocurrido, pero se abstuvo de referirse a las controvertidas elecciones y en su lugar habló sobre otros temas como la salud, la pandemia de Covid-19 y la supuesta prórroga de su mandato.

Analistas locales cuestionaron cómo si el Ejecutivo golpista pregona desde la asonada de noviembre una supuesta defensa de la democracia, ahora Murillo le dice a la Presidenta que no hable sobre el tema.

Partidarios de Evo Morales comentaron que el hecho devela la doble moral de los funcionarios e insistieron en que el conflicto debe encaminarse hacia la promulgación de la ley de elecciones para que estas se celebren el 6 de septiembre venidero.

En declaraciones esta semana, el expresidente elogió sendos artículos de los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post que niegan el supuesto fraude en la consulta de octubre de 2019 que lo eligió.

Ambos textos coinciden con otras fuentes que desmienten las acusaciones de la Organización de Estados Americanos contra Morales y su partido MAS acerca de que estos violentaron los resultados del conteo de votos.

El expresidente rememoró denuncias meses atrás del senador republicano Richard Black respecto a la implicación de la administración de Donald Trump en la maniobra golpista, dado su interés en el litio boliviano.