Gobierno electrónico llega a ganadería de Cumanayagua

El recio vaquero apenas salía de su asombro. Solo cinco minutos bastaron para dejar asentados los nacimientos de sus reses en el Registro Pecuario (RP). Por experiencia propia sabía de lo engorroso de ese trámite meses atrás, cuando empleaba no menos de media hora de su valioso tiempo para igual operación, esto sin contar el tiempo malgastado en la cola de espera.

Por supuesto, el recio vaquero no tenía por qué saber de los vericuetos seguidos para tal transformación; sin embargo, intuía se trataba de aires renovadores asociados a los vertiginosos adelantos tecnológicos, como efectivamente sucedió: la informatización había llegado para dejar atrás arcaicos procedimientos burocráticos y “hechos a mano”, en no pocos libros de datos y credenciales.

Tal experiencia la experimentaban por primera vez, y a modo de pilotaje del Ministrio de la Agricultura (Minagri) a nivel nacional, en el municipio cienfueguero de Cumanayagua. “La selección responde a que es un territorio que posee el 23 por ciento de la ganadería de la provincia, con prevalencia de condiciones geográficas y topográficas con demandas de registros pecuarios en zonas llanas y montañosas,además de disponer de una masa tanto bovina como equina y mular”, explica María Victoria de la Rosa Rodríguez, jefa del departamento de Genética y Registro Pecuario de la Delegación provincial del Minagri en Cienfuegos.

El sistema utilizado para la informatización de los RP consiste en un Software libre diseñado sobre la plataforma de página web con PHP y lenguaje de programación PostgreSQL 9.3, el cual permite la conectividad entre todos los registros pecuarios, y estos a su vez, con el municipio, la provincia y la nación. Su autora es la ingeniera Ana Pontes Ortiz, especialista principal de la Empresa Agroindustrial de Granos Valle de Caonao, de la hermana provincia de Sancti Spíritus.

“La concepción del programa responde a un hecho muy curioso, recuerda Pontes Ortiz. Por necesidades de la empresa donde trabajo, fuimos a gestionar la solicitud de una infomación y nos percatamos que la excesiva demora respondía a la operación completamente manual en un número considerable de libros y otros papeleos de anexos. Me picó el bichito de la informática y surgió la idea de automatizar de manera computarizada el servicio. El proyecto fue acogido con mucho entusiasmo, pues coincidía con el empeño del país en la informatización de los resgistros públicos”.

Las siete registradoras cumanayaguenses coinciden en que la aplicación del sistema les permite planificar, organizar, dirigir y controlar la masa ganadera y tener un análisis en tiempo real de los indicadores en todos los sectores, bases productivas y a nivel de propietarios individuales.

“Además, agrega De la Rosa Rodríguez, garantiza seguridad y compartimentación en el manejo de los documentos registrales, centralizándolos en la figura del registrador pecuario como única persona que tiene acceso a los datos primarios”.

Por otro lado, a juicio de la jefa del departamento de Genética y RP estos novedosos mecanismos de control constituyen un instrumento de dirección a partir del análisis y evaluación de la masa ganadera y sus eventos, comoquiera que permite prever descontroles y mal manejo de los rebaños. “Nos alerta —recalca— de la no concurrencia del propietario, el hecho de no reportar nacimientos, las conversiones atrasadas, la incidencia de cualquier anomalía (muertes, hurtos, faltantes, etc.) a nivel de propietario, a fin de llegar a la toma de decisiones oportunas ante cualquiera de las eventualidades antes mencionadas”.

Tras la implementación del software, los resultados en el municipio son hartos halagueños. Por una parte ha estimulado al personal y humanizado el trabajo, a la par que propicia mejores condiciones laborales en los puestos, “lo que, sin dudas, contribuye a elevar nuestra preparación y la calidad del servicio, con un mayor nivel de satisfacción del usuario, así como facilitar la conciliación con la Policía Nacional Revolucionaria, Veterinaria y el Registro de la Tierra”, como le oí comentar a una de las registradoras.

Durante 2019, por otro lado, hubo mayor concurrencia de los propietarios a los RP y disminuyeron las conversiones atrasadas. Al tiempo de mejorar la disciplina de los productores en el reporte de los nacimientos, incluso datos reveladores dan cuenta del 70 por ciento de natalidad, diez puntos porcentuales por encima del año anterior. De igual modo, permite el reporte diario actualizado de la información, sin tener que esperar al cierre del mes.

Con esos precedentes, la informatización de los Registros Pecuarios en Cumanayagua marcan un hito en el sector y a la vez, trazan el camino para generalizar la experiencia. Por lo pronto quedará extendido a un municipio de cada provincia, como lo adelantó el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, al evaluar los prometedores resultados del experimento cumanayaguense.

