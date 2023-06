Gobierno de Cienfuegos: Por una provincia, bella, eficiente y próspera

Con la toma de posesión, el pasado 4 de junio, se inició una nueva etapa de trabajo para el Gobierno provincial de Cienfuegos.

Por delante, y al decir de Alexandre Corona Quintero, gobernador, cinco años para cumplir las metas propuestas; las cuales deben redundar en una mejor calidad de vida de los cienfuegueros, sustentada en un desarrollo socioeconómico integral.

Precisamente para conocer, en detalles, las líneas estratégicas que marcarán el quehacer abordamos a Corona Quintero, quien accedió a esta entrevista exclusiva con 5 de Septiembre.

“Primero debemos reconocer los asuntos que deben continuar perfeccionándose y que no han tenido un buen desempeño en el período precedente y por lo tanto debemos retomarlos y consolidarlos como es el caso de la Estrategia de Desarrollo de los municipios y la provincial, aprobada en todos los territorios por los consejos de la administración y las asambleas municipales, lo que traerá- con la participación de todos –mayor desarrollo para cada municipalidad que es lo que buscamos”.

Al momento de tomar posesión de su cargo como gobernador usted afirmó que una de las prioridades es el desarrollo de la economía. ¿Cómo se prevé concretar ese propósito?

“En primer lugar está la producción de alimentos. A partir de la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional por la Asamblea Nacional, su implementación a nivel local es vital para producir mayor cantidad de alimentos y, sobre todo, los que necesita cada localidad. En ese sentido, debemos continuar fortaleciendo los polos productivos (hoy cada municipio cuenta con al menos uno); incluso debemos seguir creciendo como lo hacemos en estos momentos. Otro elemento importante es la contratación de las producciones agropecuarias y poner al productor en el centro de atención de todos los gobiernos locales y todas las estructuras estatales, ya que es el productor la célula principal en el proceso productivo. Tenemos que buscar nuevos y más eficientes mecanismos para atender a nuestros productores, en función de cumplir dicha contratación, pero también para atender sus demandas y necesidades para poder cumplir con su encargo.

“La creación de sistemas productivos locales es una deuda que todavía tenemos. Además de tener un número considerable de minindustrias en los municipios(lo cual deviene fortaleza); todavía éstas no siempre se encadenan con los productores primarios y, por tanto, no se les agregan nuevos valores a los productos agrícolas y eso es un tema en el que debemos seguir insistiendo.

Frenar, en lo posible, el éxodo de personas desde las comunidades rurales hacia las ciudades no escapa a la mirada y actuación del gobierno en Cienfuegos; por eso, atender a dichas comunidades también constituye una prioridad en el trabajo.

“Fortalecer la ruralidad significa, crear capacidades, lograr mejoras, atender de mejor manera a los productores que están en el campo y fortalecer las comunidades”, abunda el gobernador, quien considera que en la anterior etapa se concretaron varias acciones, pero aún resultan insuficientes.

Entre las comunidades beneficiadas con el programa establecido figuran: Barajagua, El Tablón, Breña, El tabloncito y la Parra, en Cumanayagua; otro grupo en Aguada de Pasajeros y otro grupo en Abreus como es el caso de Juraguá; “sin embargo, no fue así en otros territorios; por tanto, es algo que debemos continuar atendiendo en función de que la población no emigre”.

Vivienda y personas en situación de vulnerabilidad, otras líneas estratégicas

Cienfuegos dispone de un fondo habitacional, cuyo 82 por ciento se considera en buenas condiciones, mas no desestima el máximo representante del gobierno provincial las múltiples insatisfacciones de la población.

“La producción local de materiales de la construcción no alcanza las necesidades existentes en los municipios, por lo que hay que continuar creando capacidades en los centros de producción que nos permitan elevar la producción local y con ello mejorar el fondo habitacional.

“Aunque se cumplen los planes de construcción de viviendas por inversiones, esfuerzo propio, plan estatal y subsidio, no se logra satisfacer las demandas de la población, fundamentalmente en la rehabilitación integral de viviendas y de edificios. Hoy más de 700 en toda la provincia presentan problemas de impermeable y con redes hidráulicas y sanitarias, a lo que debemos darle prioridad y atención en la actual etapa.

Tampoco se pierden de vista las llamadas cuarterías, cuyo programa no marcha al ritmo requerido, sobre todo en los municipios de Cruces y Cienfuegos.

Aunque la provincia cumple su plan y presupuesto para la asistencia social, tanto en efectivo como en especie; no es menos cierto que todavía existe un número considerable de familias que necesitan un mayor apoyo. “Fundamentalmente concentramos la atención en los 41 barrios que se atienden actualmente en la provincia por estar en situación de vulnerabilidad y en los que se concretan disímiles transformaciones. Se trata de crear capacidades productivas para que esas personas encuentren en el trabajo su sustento y modo de vida; pero esas capacidades hay que crearlas sobre todo para las mujeres pues no siempre están disponibles.

Atención al sector industrial y la exportación de bienes y servicios en la mira

Pudiera parecer que el cumplimiento de la producción azucarera en predios cienfuegueros hace que la brújula gubernamental no apunte hacia esa dirección; sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Lograr el crecimiento cañero en las cinco Empresas Agroindustriales con que cuenta el territorio es una prioridad que no se soslaya. “Es un tema que hay que resolver para que puedan moler los cinco centrales; en las últimas contiendas solo lo han hecho tres (14 de Julio, Caracas y Antonio Sánchez); los dos restantes no han podido, justamente, por falta de caña. No hay otra solución que crecer en áreas de caña”, afirma el gobernador.

Fuerte es el potencial industrial de Cienfuegos; esa, aunque es una verdad de Perogrullo, es otra de las prioridades que no se descuidan.

“Tenemos el privilegio de contar con la mejor y más eficiente Termoeléctrica del país, la Refinería de petróleo, la Fábrica de cemento, el combinado pesquero, la Fábrica de cereales, NPK; es decir todo un conjunto de entidades industriales, las cuales son objeto de nuestra atención. Y precisa brindarse la observancia constante a su funcionamiento eficiente, porque no solo se trata de que cumplan su encargo con la provincia, sino deque tienen un importante compromiso y responsabilidad con el desarrollo del país.

La exportación de bienes y servicios constituye otra prioridad; a partir de que es la manera que tenemos de hacer sostenible todos los procesos. La exportación de bienes provenientes de la agricultura para lo cual tenemos potencialidades y no siempre, por diferentes razones, no podemos poner la exportación en el lugar que corresponde”.

Como una oportunidad para que Cienfuegos muestre al mundo sus potencialidades, considera Corona Quintero a la I Feria Internacional, ExpoSur 2023, a desarrollarse entre el 14 y 17 de septiembre. “No solamente en la exportación de bienes y servicios, sino también en la inversión extranjera y poder crear alianzas que permitan desarrollar la provincia”.

No hay dudas. Se multiplican los retos y la mejor manera se asumirlos y llevarlos a positivos resultados es el trabajo sistemático y constante del gobernador y su equipo de trabajo en la administración provincial y en cada uno de los ochos municipios cienfuegueros, demarcaciones investidas de autonomía, tal y como se preceptúa en la Constitución de la República de Cuba.