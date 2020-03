Gobierno cubano informa medidas para enfrentar la COVID-19 (+ Video)

De acuerdo con ese contexto y las características del virus y la enfermedad, hay un grupo de mensajes importantes para la población, que debe tener claro cómo protegerse.

En primer lugar, el ministro de Salud recordó la importancia de lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón, frotándolas bien para eliminar cualquier suciedad o vestigio del virus, que además es susceptible a soluciones alcohólicas e hipoclorito de sodio al 0.1 %.

Existe un grupo de medidas para poner estos productos a disposición de la población, aunque hay un nivel de suministro en la red de comercio. Después del lavado de manos, usar también geles hidroalcohólicos para la desinfección, que para superficies deben tener mayor concentración de hipoclorito, 0.5 %.

“Los protocolos están y los conocen los equipos de salud; existe experiencia, y estas son medidas que la población puede ir tomando. Otra medida es cubrirse la boca y la nariz con el pañuelo o el codo al toser o estornudar, algo eficaz para evitar que el virus se transmita. Existe el riesgo de que una persona infectada no manifieste síntomas –siempre hay un porcentaje de casos así–, y puede transmitir la enfermedad”, dijo Portal Miranda.

“Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos –reconocidos como la principal puerta de entrada–; mantener distancia de cualquier persona que tose o estornude, acudir a servicios de salud de manera inmediata a recibir un diagnóstico y no confiarse de que es un catarro más; aislarse, no solo no acudir a lugares públicos y aislarse en la propia vivienda; usar utensilios y cubiertos y platos diferentes. Se pueden usar nasobucos dentro de la vivienda para no contagiar a nuestras familias”, aconsejó el ministro de Salud.

Además, “no automedicarse. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo se usan cuando hay alguna complicación y solo bajo prescripción médica. Es usual que la población tienda a usarlos, pero no tienen efecto contra los virus.

“El uso de mascarillas o nasobucos solo para los casos en que se esté enfermo de gripe o para aquellas personas que cuidan a los enfermos. No se trata de usar mascarilla todo el tiempo, las mascarillas mal utilizadas pueden ser transmisoras.

“Evitar aglomeraciones ante cualquier sintomatología respiratoria y, si viaja al exterior, presentarse a su regreso ante el médico para que se establezca una vigilancia de 14 días en su vivienda (más aún si viene con síntomas respiratorios). Asimismo mantenerse informados por los medios de prensa nacionales”, recomendó.

Portal Miranda enfatizó que es fundamental garantizar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se dicten, respetando siempre el ingreso hospitalario y el aislamiento en los casos de contacto y sospechosos de la enfermedad. “Necesitamos que la población cumpla estrictamente lo que se le oriente; así estaremos contribuyendo al control de la enfermedad”.