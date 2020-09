Gobierno de Cuba decide aplicar medicamentos de última generación en Ciego de Ávila

El grupo de expertos enviado por la Presidencia de la República a Ciego de Ávila propuso la aplicación de un grupo de medidas, destinadas a contener el rebrote y que se aplicarán fundamentalmente en el municipio cabecera, donde se registra el mayor número de contagio

Un conjunto de 29 medidas comenzarán a implementarse en esta provincia para contener el rebrote de COVID 19; entre ellas la aplicación preventiva de medicamentos de última generación producidos en Cuba que han mostrado una alta eficacia ante la pandemia.

La doctora Ileana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, informó de estas acciones, cuyo peso se concentrará en la ciudad de Ciego de Ávila, principal centro del rebrote, al existir 72 zonas en cuarentena y reportarse este martes 18 nuevos casos, de los 33 confirmados en la provincia.

«En primer lugar quisiéramos reconocer la profesionalidad y la valentía del personal de Salud, quienes se han enfrentado en medio de grandes riesgos a este rebrote, que afecta a las dos principales instituciones médicas de la provincia; por eso es muy importante mencionar su labor», resaltó la doctora Morales.

La también coordinadora del Grupo de Ciencia para la COVID-19 detalló las medidas y explicó que las mismas son amplias, su desarrollo no es rígido y abarcan, entre otras acciones, diferentes intervenciones en los dos hospitales provinciales, aplicación de medicamentos, seguimiento de terapias, estudios poblacionales, investigaciones virológicas, dinámicas de prevención y estrategias de apoyo sicológico a pacientes, contactos y personal de la salud.

Morales viajó a Ciego de Ávila al frente de un grupo de cinco científicos y especialistas de centros de investigación y del MINSAP, enviado por la Presidencia de la República para evaluar en el terreno el rebrote de la pandemia en la provincia, la cual llegó a 206 confirmados desde el 25 de agosto.

El grupo se reunió con los presidentes de los Consejos de Defensa de la provincia y el municipio, jefes de áreas de salud, especialistas de los Hospitales Provinciales Antonio Luaces Iraola y Roberto Rodríguez, y de los centros hospitalarios de Camagüey que acogen a pacientes avileños confirmados con el SARS-Cov-2.

Ante el peso científico de las medidas se decidió que la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila sea la institución coordinadora, razón por la que sus investigadores, estudiantes y personal del claustro participarán en el seguimiento de las acciones.

Proteger al personal de la Salud

Una de las primeras acciones a iniciar de inmediato será la aplicación del Nasalferon a los 4 319 trabajadores del Minsap en Ciego de Ávila, medida preventiva que busca resguardar la salud del sector, entre los cuales se han registrado un alto número de positivos desde el inicio del rebrote, muchos otros han estado amenazados de contagio al declararse eventos de transmisión en los hospitales de Ciego de Ávila y Morón.

«En el mundo, junto a los ancianos, el personal sanitario ha sido de los sectores más afectados por la pandemia y donde se han registrado altos números de muertes —subrayó la doctora Morales—. En Cuba, por tanto, es nuestra obligación moral realizar todas las acciones posibles para proteger sus vidas».

Según explicó el doctor Hugo Nodarse Cuní, investigador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Nasalferon está considerado uno de los productos líderes de la industria biofarmaceútica cubana, y su efectividad se ha demostrado al elevar el sistema inmunológico en los más de 20 000 cubanos que lo han recibido.

«Lo que pedimos es que se aplique bien y no se viole ninguno de los procedimientos establecidos —explicó el doctor Nodarse al detallar las características del producto—. Su efecto preventivo tiene una proyección a largo plazo. No tiene efectos secundarios adversos muy grandes, quizás algunas molestias, y no es un fármaco que se vaya a probar en Ciego de Ávila, sino que su eficacia ya se registró desde hace más de 40 años».

En la reunión se conoció que la provincia avileña cuenta ya con dosis importantes del Nasalferon y puede comenzar su aplicación de inmediato.

Otros medicamentos en camino

Decisión clave fue aplicar masivamente otros medicamentos, destinados a cortar las posibilidades de transmisión y proteger a los grupos más vulnerables, especialmente niños y ancianos.

Estos fármacos deberán inocularse durante los próximos 15 o 20 días en buena parte de la población en la cabecera avileña, en lo que será, de acuerdo con la doctora Morales, la primera gran intervención y en más corto tiempo que se habrá realizado en Cuba desde el inicio de la pandemia, por lo que exige fuertes medidas organizativas.

«Ningún medicamento puede aplicarse sin el consentimiento de la persona y sus familiares —señaló la directiva—. Todos ellos deben conocer las características al detalle y dar su aprobación por escrito, sin ningún tipo de imposiciones. La ética médica y científica debe estar presente en cada paso que se dé».

Para ancianos de más de 75 años, uno de esos medicamentos será la Biomodulina T, producto que eleva la respuesta inmunológica en adultos mayores, y ya demostró una efectividad muy alta en los 9 000 adultos mayores que lo recibieron en las Casas y Hogares de Ancianos del país, algunos con 100 años o cercanos a esa edad, pues en todos se registró una sustancial disminución de las afecciones respiratorias.

También se aplicará el Factor de Transferencia o Hebertrans en mayores de 65 años e infantes, sobre todo los 954 niños registrados en esta provincia con insuficiencias de su sistema inmunológico. Las doctoras Tania Crombet Flores, directora clínica del Centro de Inmunología Molecular, y Jacqueline Díaz Luis, Jefa del Grupo de Inmunología en Ciego de Ávila, explicaron que este es un medicamento obtenido en 1999 por el CIGB y ya ha probado su factibilidad al elevar la capacidad de la respuesta inmune en infantes.

Como novedad se conoció que en Ciego de Ávila se decidió probar el IMG, un kit producido por Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) y validado por el Centro de Inmunoensayos, diseñado específicamente para detectar los niveles de anticuerpos en el organismo ante la presencia del nuevo coronavirus.

(Tomado de Juventud Rebelde)