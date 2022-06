Genaro: compartir experiencias para la continuidad

¡37 años! Se dice fácil, pero es casi toda una vida dedicada a un centro de labor. Así pudiera resumir la trayectoria de Genaro Márquez García, mecánico de mantenimiento industrial A, en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en la región centro-sur de Cuba.

“Somos responsables de trabajos de alta envergadura en equipos como las bombas alimentales, de circulación, de condensado, además de las mallas rotatorias y una serie de equipos, los llamados equipos B, que son los fundamentales para el proceso productivo.

Son 37 años de experiencia, adquirida en el devenir del tiempo y con las enseñanzas de otros compañeros que ya se han retirado”, expresa Genaro, para quien la jornada laboral “inicia a las siete de la mañana, pero cuando hay averías trabajamos ininterrumpidamente el tiempo que se requiera hasta que se resuelva. Yo siempre digo en mi casa que sé que salgo a las siete de la mañana, pero no a qué hora regreso, porque mientras sea necesario ahí estoy.

“Cuando se resuelve la avería queda la tranquilidad de que el trabajo que hiciste, lo hiciste bien, y que el pueblo se sienta satisfecho aunque no siempre comprenda la realidad de quienes trabajamos en la termoeléctrica. Hay quienes piensan que a nosotros no nos falta la corriente, pero como a todos también nos enfrentamos a los apagones; muchas veces llegamos a la casa y no tenemos corriente y en poco tiempo debemos regresar al trabajo porque se produjo una dificultad y hay que atenderla de inmediato, pues es una empresa de producción continua”.

A Genaro no le resulta ajeno el tema de las innovaciones, porque sabe muy bien que de ellas depende, en buena medida,la vitalidad de la “termo”.

“Hemos tenido que hacer bastantes innovacionesporque es una planta que lleva muchos años, es de tecnología japonesa, no hay piezas de repuesto, no entra naday hay que acudir a los conocimientos; de conjunto con los ingenieros y demás técnicos consultamos y decidimos qué hacer cuando termina la vida útil de una pieza determinada.

“Recientemente hicimos una innovación en los compresores de aire de instrumento, el cual tenía los enfriadores de aire muy deteriorados,y nos dimos a la tarea de sustituir los tubos que trae por otros muy utilizados en la refrigeración y hasta ahora los dos elaborados trabajan sin dificultades y cumpliendo sus parámetros de trabajo. Solamente el enfriador ronda los 16 mil euros”.

Lo provoco con la jubilación y me dice tajante. “Hasta el 2025 no me corresponde la jubilación. La primera meta es llegar a ese momento; luego veremos qué pasa; y si se puede, quiero seguir un poquito más para continuar aportando experiencias a los muchachos nuevos, tal y como hicieron conmigo.

“Es importante ofrecerles todo lo que sabemos para que ganen en conocimiento, para que sigan, porque este tiene que ser un proceso de continuidad, no puede morir aquí”.