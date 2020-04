El luchador Geandry Garzón del estilo Libre regresó a los colchones el año pasado con la meta de alcanzar una medalla en Juegos Olímpicos. La postergación de la cita nipona a causa de la pandemia lo lleva a esperar otros doces meses para cumplir el máximo sueño deportivo.

Por estos días Geandry celebra uno de sus triunfos más importantes y no fue precisamente sobre el colchón. Después de someterse a los exámenes por ser contacto de un caso confirmado de la COVID-19 y además regresar hace poco más de dos semanas del exterior, su prueba resultó negativa.

El campeón mundial de la edición del 2003 celebrada en Estambul, Turquía, considera que lo más importante es la salud.

Después de que me realizaran las pruebas me siento seguro de no tener un virus que está haciendo mucho daño en el mundo entero. Esto me da tranquilidad, especialmente por los niños y las personas que me rodean.

Garzón manifestó que ahora lo primordial es esperar que pase esta pandemia y que después tendrá tiempo para prepararse. “Hasta hace una semana estuve corriendo y haciendo algunas cosas físicas. A veces hago planchas, abdominales. Confío en que saldremos pronto de esta situación y después nos incorporaremos a los entrenamientos en el Cerro Pelado”.

Geandry Garzón llegará a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 con 37 años. Después pudiera llegar su retiro del deporte activo.

No lo veamos como algo negativo. Esta situación es un poco traumática, me encontraba en buena forma y ahora hay que esperar un año más. No renunciaré en mi sueño de buscar una presea olímpica, después me debo acoger al retiro.

La presencia en los 74 Kg en Cuba de otro luchador de calidad como lo es Franklin Marén, obliga al campeón panamericano de Río de Janeiro 2007 a prepararse cada día más. “Cuando estaba en el Preolímpico de Ottawa tuvimos una conversación. Me dijo cumple tu objetivo de clasificar para Tokio, que después yo te ayudo a prepararte. No hay dudas que Marén me hace no bajar la guardia porque es un rival exigente”.

Geandry Garzón, quien es uno de los 41 atletas cubanos con boletos para la cita olímpica, declaró que las medidas que está tomando la máxima dirección del país son por el bien de las personas.