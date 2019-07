Gazapos “a la orden” en serie de Netflix sobre los zares rusos

Los gazapos históricos de la nueva serie docudrama estadounidense ‘The Last Czars’ (‘Los últimos zares’) de Netflix, que trata del fin de la dinastía Romanov en el Imperio ruso a principios del siglo XX, no han pasado desapercibidos para los espectadores.

Uno de ellos se aprecia en una toma de la Plaza Roja de Moscú en el año 1905. Hay en ella algo que de ninguna manera podía estar en la capital rusa en aquella época: el mausoleo del líder comunista Vladímir Ilich Lenin, cuyo aspecto actual data de 1930 (las primeras dos versiones del edificio se construyeron en madera en 1924). Los internautas lo han hecho notar con sus críticas.

Ep.2 “The Last Czars” on @netflix

Check out Lenin’s concrete and marble mausoleum in the middle of Red Square (built in 1930) #timetravel pic.twitter.com/ZNdkUviqv8

— Soviet Visuals (@sovietvisuals) 4 de julio de 2019