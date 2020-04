Gasto militar registra mayor incremento anual en 10 años

Con Estados Unidos a la cabeza, el gasto militar mundial alcanzó mil 917 millones de millones de dólares tras registrar un incremento del 3,6 % el año pasado, el más alto en una década según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Esta suma representa el 2,2 % del producto interno bruto (PIB) global, lo que a su vez equivale a 249 dólares por persona. Según dice el Dr. Nan Tian, investigador del SIPRI, “el gasto militar global fue un 7,2 % más alto en 2019 que en 2010, mostrando una tendencia a que el gasto militar se ha acelerado en los últimos años”.

Estados Unidos sigue siendo el país que mayor cantidad de dinero destina a su ámbito militar, con 732 mil millones en 2019, lo que significa un 38 % del gasto en defensa global. Pieter D. Wezeman, investigador principal del SIPRI, opina que “el reciente crecimiento en el gasto militar de EE.UU. se basa, en gran medida, en un retorno percibido a la competencia entre las grandes potencias”.

Who were the top 10 military spenders in 2019?

1) USA🇺🇸

2) China🇨🇳

3) India🇮🇳

4) Russia🇷🇺

5) Saudi Arabia🇸🇦

6) France🇫🇷

7) Germany🇩🇪

8) UK🇬🇧

9) Japan🇯🇵

10) South Korea🇰🇷

Together they spent $1430 billion, accounting for 75% of global military spending ➡️ https://t.co/ZSlbz8iP16 pic.twitter.com/MsiRUPXFAj

— SIPRI (@SIPRIorg) April 27, 2020