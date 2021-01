Garantizan ayuda económica a familias vulnerables de Cienfuegos en Tarea Ordenamiento

*En coautoría con Zulariam Pérez Martí

Más de 590 familias de Cienfuegos figuran entre las beneficiarias de la política de asistencia social que implementa el gobierno cubano en el contexto del ordenamiento monetario, con el propósito de garantizar ayudas económicas a núcleos y sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante las primeras jornadas de enero se habían identificado en el territorio unos mil 135 núcleos, de los cuales alrededor de mil 070 pasaron a ser valorados por los consejos de dirección municipales de Trabajo y Seguridad Social (TSS). De ellos, 470 fueron denegados, informaron especialistas de este organismo rector.

Yailén García Pico, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la provincia, explicó que el otorgamiento de tales prestaciones monetarias procede cuando no existen ingresos ni personas en condiciones de trabajar o familiares obligados a prestar ayuda. También se valoran aquellos casos en que los montos percibidos son inferiores al per cápita correspondiente.

La funcionaria subrayó que “la protección va dirigida al núcleo, no a las personas en particular, y se ratifica que las familias donde existan ciudadanos en edad laboral no serán asistidas. Lo que lleva es una oferta de empleo y hasta la fecha solo 18 han aceptado”.

Para tramitar cada una de las solicitudes se habilitaron 79 puestos de mando en Cienfuegos, distribuidos en todos los consejos populares. Allí especialistas de TSS, junto a trabajadores sociales, atienden las particularidades de los casos y resuelven si deben ser evaluados por la instancia superior.

La aprobación o denegación de estos responde a las disposiciones establecidas en la Resolución 47 del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Social para el escenario de la unificación monetaria y cambiaria que vive Cuba. El documento regula las cuantías de las prestaciones, las cuales oscilan entre mil 260 y cuatro mil 460 pesos, según la cantidad de integrantes del núcleo familiar.

García Pico precisó que las ayudas económicas tienen carácter eventual y serán examinadas en un periodo de entre tres y seis meses. Dijo, además, que los puestos de mando existentes en la Perla del Sur permanecerán abiertos de lunes a viernes, hasta tanto se tome otra decisión.

Al cierre de 2020, Cienfuegos llegó a registrar más de 2 mil 410 beneficiarios de la asistencia social, cifra que aumentará en el actual año a partir de las prestaciones monetarias que están siendo otorgadas. De estos, cerca de 335 concurrían al servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF), tema hoy en revisión por el elevado costo de las ofertas, la calidad y la baja afluencia de comensales.

En 2018, un reportaje publicado por este periódico abordó el asunto y destapó irregularidades relacionadas con la falta de suministros para la elaboración adecuada de los platos y la precariedad de los equipos de cocción y de frío, problemas que aún demandan soluciones inmediatas en el marco de las nuevas transformaciones.

Los datos manejados a nivel nacional dan cuenta de que en Cuba casi 120 mil núcleos vulnerables son beneficiarios de la asistencia social y unos 100 mil reciben prestaciones monetarias al percibir ingresos insuficientes, que no alcanzan para suplir los gastos de alimentación y servicios básicos.