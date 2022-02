Garantías de seguridad y Ucrania, claves de la reunión Macron-Putin

De sustantivas y útiles fueron calificadas las más de cinco horas de conversaciones en Moscú entre los presidentes de Rusia y Francia, Vladímir Putin y Emmanuel Macron, centradas en cuestiones de seguridad en Europa y la situación en Ucrania.

Al término del encuentro, ambos mandatarios ofrecieron una rueda de prensa, cuyos temas tratamos de organizar en esta entrega resumida.

Las garantías de seguridad en Europa

El mandatario ruso hizo hincapié en que las principales preocupaciones de Moscú en sus propuestas de las garantías de seguridad para la OTAN y EE.UU. —la no expansión de la OTAN, el no despliegue por la Alianza de sistemas de ataque cerca de las fronteras rusas y el regreso al estado de la infraestructura del bloque en 1997— fueron ignoradas.

«Esta política de ‘puertas abiertas’ [de la OTAN] —hemos discutido al respecto con muchos socios— es una interpretación bastante libre y, en nuestra opinión, necesaria únicamente para Estados Unidos y los miembros individuales de la OTAN de la disposición registrada en muchos documentos europeos, del principio fundamental de la seguridad igual e indivisible», afirmó Putin, agregando que este principio incluye también el compromiso «de no fortalecer su seguridad por cuenta de la seguridad de otros Estados».

Putin señaló que la expansión de la Alianza hacia las fronteras de Rusia representa «una amenaza general» para el país. «No nos movemos hacia la OTAN, sino la OTAN se mueve hacia nosotros», recalcó.

Al mismo tiempo, Putin declaró que, en caso de la adhesión de Ucrania a la OTAN, surge el riesgo de que Kiev trate, a través de la fuerza militar, que Crimea vuelva a ser parte de su territorio y, entonces, la OTAN pueda ser arrastrada a un conflicto con Rusia. El presidente ruso recordó que ya había preguntado si Rusia tendría que ir a la guerra con la OTAN. «Pero hay una segunda parte de esta pregunta: ¿Quiere usted ir a la guerra contra Rusia? Pregunte a sus lectores, espectadores y usuarios de Internet: ¿Quieren que Francia vaya a la guerra contra Rusia?», respondió a un periodista francés.

Putin declaró que Moscú planea enviar a Washington su reacción a la respuesta estadounidense a las propuestas de garantías de seguridad.

Macron indicó que «nuevos mecanismos para garantizar la estabilidad en Europa son necesarios», pero deben ser logrados no a través de la revisión de los acuerdos ya existentes.

«Estoy seguro de que podemos construir la seguridad y la estabilidad en Europa, al confirmar las prácticas que ya tenemos en el marco de la OSCE. Pero también debemos construir nuevas decisiones, quizás, deben ser más innovadoras», sostuvo.

El presidente francés declaró que Francia y Rusia acordaron colaborar en el tema de las garantías de seguridad.



La OTAN designó a Rusia como rival

El presidente ruso destacó que la OTAN designó a Rusia como rival en el 2019. «No podemos pasar por alto esto: en la estrategia militar de la OTAN para el 2019, Rusia es identificada explícitamente como la principal amenaza de seguridad y adversario. La OTAN nos ha designado como adversarios», dijo el mandatario ruso.

En cuanto al carácter defensivo de la Alianza, Putin declaró que los ciudadanos de Irak, Libia, Afganistán y Yugoslavia han visto lo ‘pacífica’ que es la OTAN. «Hasta qué punto esto [el argumento de que «la OTAN es una organización pacífica y puramente defensiva»] corresponde a la realidad, lo han visto por experiencia propia los ciudadanos de muchos Estados. Se trata de Irak, Libia, Afganistán», señaló el mandatario, al recordar que hubo «una campaña militar de gran envergadura contra Belgrado [Yugoslavia]», lo que, recalcó, «es un acontecimiento muy alejado de lo que podría llevar a cabo una organización pacífica».

Putin indicó que la OTAN desplegó su infraestructura militar cerca de las fronteras rusas, pero al mismo tiempo considera que «tiene el derecho de darnos elecciones sobre dónde y cómo [Moscú debe] desplegar las Fuerzas Armadas y considera posible solicitar no celebrar las maniobras y los ejercicios planeados».

En ese contexto, Putin afirmó que «no está muy claro sobre qué base» el desplazamiento de las tropas rusas en el territorio de su propio país se presenta como una amenaza para los Estados vecinos.

La situación en torno a Ucrania y los acuerdos de Minsk

En el contexto del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, el presidente de Rusia destacó la renuencia de las autoridades de Kiev a respetarlos. «En mi opinión, es claro para todos que las autoridades de hoy en Kiev trazaron el rumbo hacia el desmantelamiento de los acuerdos de Minsk«, dijo Putin. «Kiev sigue ignorando todas las posibilidades para la restauración pacífica de la integridad territorial del país a través de un diálogo directo con Donetsk y Lugansk», agregó.

Según Putin, «no hay alternativa» para los acuerdos de Minsk.

Además, Putin expresó su disposición a conceder asilo político al expresidente de Ucrania, Piotr Poroshenko.

El presidente francés, a su vez, afirmó que la solución del conflicto en Ucrania puede ser solo «política» y el fundamento de esta solución consiste en los acuerdos de Minsk.

Previamente, desde el Kremlin afirmaron que el punto principal de las conversaciones sería la tensión en las relaciones entre Rusia y Occidente.

La reunión de hoy fue precedida por una serie de contactos a distancia. A partir del 15 de noviembre, los dos presidentes mantuvieron cuatro conversaciones telefónicas. En cada de ellas discutieron la situación en Ucrania y los informes de una supuesta «invasión rusa» que han estado difundiendo diferentes medios occidentales.

En cuanto al tema de las garantías de seguridad, propuestas en diciembre por Moscú a EE.UU. y la OTAN, fue discutido por los dos líderes a finales de enero y el pasado jueves.

La semana pasada Putin afirmó que Washington ignoró tres de las exigencias clave: la no ampliación de la OTAN, el no despliegue de sistemas de armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también declaró que las respuestas no contienen una «reacción positiva» a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la alianza militar de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia.

El analista político Máximo Quitral señala que Washington trata de impedir que Rusia tenga un papel protagónico a escala global, lo cual responde a que probablemente haya una «visión política bastante desconectada con la historia que hay entre Rusia y Ucrania», lo que ha generado «cierta improvisación» en algunas decisiones que está adoptando el presidente estadounidense Joe Biden para presionar a Moscú. (Actualidad RT)