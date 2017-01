“Ganadores”

Era el norteamericano-puertorrique√Īo-colombiano Nicky Jam (Boston, 1981) uno de los escasos representantes del g√©nero urbano que concitaban cierta simpat√≠a en el columnista, grosso modo debido al alejamiento prudencial que sus letras hac√≠an de las ofensas verbales a la mujer; as√≠ como a su proyecci√≥n esc√©nica, timbre vocal y a algunos duetos de mediana calidad en la vertiente, a la manera de El perd√≥n, junto a Enrique Iglesias.

Acabo de escuchar los ¬°26! cortes del √°lbum F√©nix (2017), el cual Nicky acaba de publicar y que ni el espacio ni el molde de la secci√≥n permiten rese√Īar. Solo aludir a una canci√≥n, la cual sospecho va a ser la promocionada y mejor situada en listas: El ganador, track 1 del disco. No hay redenci√≥n para la mayor√≠a de los exponentes de la expresi√≥n musical, ni siquiera para cantantes como este, ubicado en los bordes menos agresivos. El video clip acompa√Īante del tema es aciago. Rompe as√≠, con la misma cantinela de casi todos los reguetoneros, de que eran de la calle, que lo suyo fue muy duro y que se levantaron como los grandes b√°rbaros que son, bla, bla, bla: ” (‚Ķ) mi ni√Īez no fue f√°cil, hubieron -la corrupci√≥n del verbo haber habla de la escasa cultura de Jam- muchos problemas (‚Ķ)”. Luego, salta al t√≠tulo, f√≠lmicos como todos los del realizador Jessy Terrero: “El ganador”, y a seguidas Nicky, rodeado de una hilera de autos de lujo de su propiedad, comienza a ladrar, perd√≥n, cantar: ‚ÄúParece un sue√Īo, un lambo (esto es el ap√≥cope del gremio para designar al Lamborghini, tan caro como el Maserati que Residente destruy√≥ en el video Adentro, en se√Īal de repudio a la ostentaci√≥n, la soberbia y el materialismo extremo de estos sujetos) y un Grammy, cinco casas en Colombia, otra m√°s en PR (Puerto Rico) y tengo mansi√≥n en Miami -aqu√≠ se registra una toma a√©rea del fastuoso inmueble en La Florida, donde adem√°s posee un estudio de grabaciones- (‚Ķ) ahora me llaman, me tiran (‚Ķ) toditas las mamis, me siento el mejor, en esto un experto (‚Ķ)‚ÄĚ. A lo largo del video se procura una continua alusi√≥n visual a la riqueza monetaria suya y sus posesiones, entre las que se incluye el irrenunciable harem de mujeres en los condominios. M√°s tarde, Nicky comete el irrespeto o ignorancia de justificar su imaginada victoria en Dios, lo cual habla de su absoluto desconocimiento de la raz√≥n cristiana.

El Jam se ha puesto al bajo nivel de todos los dem√°s, de su mentor Daddy Yankee, de los puertorrique√Īos, dominicanos, cubanos y colombianos que convirtieron al reguet√≥n -un g√©nero cuya salida a escena era portadora de ciertas reminiscencias de la base social del hip hop norteamericano, algo de forma muy rauda evaporado- en esa sentina de antivalores que trastocan los puntos cardinales del √©xito en el ser humano, al asociar inexorablemente a ‚Äútriunfar‚ÄĚ con tener mucho dinero, muchos carros, muchas cadenas y muchas mujeres en bikini a su servicio sexual.

Ganar no tiene nada que ver con eso. Que el dinero no es importante es un cuento de hadas que hace muchos a√Īos dej√≥ de funcionar; pero que una vida sea destinada √≠ntegramente a conseguirlo para mostrarlo en se√Īal de ser un ‚Äúganador‚ÄĚ es una mentira mucho m√°s peligrosa, dolorosa. Pura niebla.

El √ļnico ganador en la vida ser√° -con independencia de si tiene ninguna, poca o cierta plata en su bolsillo-, el ser humano cuyas virtudes morales le impidan torcer un camino de afirmaci√≥n en sus principios; en su fe, el amor a su pareja y a su familia; en su respeto por los conceptos √©ticos esenciales cuya carencia desenfocar√≠a cualquiera de los objetivos loables propuestos.

La filosof√≠a que vincula al ‚Äúganador‚ÄĚ solo con la buena fortuna en el plano material esquiva una parte medular del ser humano: lo relativo al esp√≠ritu y los sentimientos. Esa divisi√≥n en parcelas constituye una de las divisas angulares de un dec√°logo capitalista que, asido a inherente argot competitivo, divide a las personas en raz√≥n de su plata, origen, extracci√≥n social. Lamentablemente, brazos ideol√≥gicos de esas viejas tablas de la ley del sistema se est√°n alargando hoy d√≠a en Cuba de forma cada vez m√°s ostensible.

En este punto, pues, deben tenerse claros los juicios: el buen ser humano (no hay ganadores ni perdedores) es el hombre o la mujer que cree en la grandeza de la vida, la nobleza del alma, el respeto al pr√≥jimo. Que disponga de cuatro pesos en el bolsillo para conducir su proyecto vital de una forma m√°s digna no ri√Īe con lo anterior. Eso tampoco es malo. S√≠ lo es, por el contrario, la √ļnica adoraci√≥n al dios Dinero; el desprecio a los semejantes; la muerte del esp√≠ritu entre cuatro cadenas de oro que sobrevivir√°n por mucho a una existencia de car√°cter perecedero a la cual se llega desprovisto de nada y as√≠ se despide.